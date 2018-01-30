Опубликованы изображения нового кроссовера KIA

На следующей неделе в индийской столице открывается международный автосалон, где производители презентуют новые и обновленные машины, а также прототипы и концепты будущих моделей. Помимо прочих автостроителей со своими новинками публику познакомит и компания KIA. Всего на стенде этой марки будет представлено шестнадцать автомобилей.

Как сообщает портал Motor1, на выставке в Нью-Дели корейцы покажут SP Concept, который ляжет в основу совершенно нового кроссовера, ориентированного на местный авторынок. Технические подробности об автомобиле пока держатся в секрете. Однако представители марки отметили, что машина сочетает в себе передовые технологии и привлекательный внешний вид. Надо сказать, что судя по тизерному изображению, опубликованному корейцами, SP Concept и вправду получился весьма стильным.

По предварительным данным, предсерийную версию новой модели KIA продемонстрирует в конце нынешнего или в начале будущего года. При этом старт индийских продаж новинки запланирован на 2019-й. О планах корейцев по выводу модели на другие авторынки пока ничего неизвестно.