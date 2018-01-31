Ford выпустил новый бюджетный кроссовер

Внешне псевдокроссовер Ford Freestyle отличается от пятидверки Figo пластиковым обвесом с расширителями колесных арок, увеличенным клиренсом, затемненной задней оптикой и рейлингами на крыше. В салоне автомобиля поселились мультимедийный комплекс SYNC 3 с 6,5-дюймовым сенсорным экраном и шесть подушек безопасности. Кроме того, дизайнеры слегка видоизменили переднюю панель.

Пока известно лишь, что Ford Freestyle будет продаваться в Индии. О планах производителя по выводу модели на другие рынки ничего не сообщается. Хетчбэк оснащается 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 96 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Спустя некоторое время к дилерам поступят машины, укомплектованные 1,5-литровым дизельным турбодвигателем о 100 силах. Привод, конечно же, безальтернативно передний.

По данным Njcar, в список оборудования нового Ford Freestyle входят система стабилизации, 16-дюймовые колесные диски, запуск мотора кнопкой, электрические стеклоподъемники всех дверей, а также кондиционер.