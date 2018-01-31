Кроссовер Jaguar I-Pace испытали в арктических условиях

Фото: Jaguar Land Rover
Новый кроссовер Jaguar I-Pace протестировали в экстремальных дорожных условиях на шведском полигоне в Арьеплоге. Электромобилю предстояло пройти испытание сильным холодом — на момент эксперимента температура воздуха составляла −40 градусов по Цельсию.
Виктория Базылева

В прошлом году в компанию Jaguar Land Rover обратилась американка, которую интересовало, сможет ли она на новом Jaguar I-Pace проехать по Калифорнийскому побережью без подзарядки. Вместо того, чтобы рассказать потенциальной покупательнице о невероятных характеристиках новинки и навязать покупку этой машины, представители марки предложили ей принять участие в заезде и выяснить запас хода кроссовера самостоятельно.

Судя по всему, британцы решили продолжить подобную практику. Вместо ответа на вопрос потенциального клиента из Швеции, интересовавшегося тем, как кроссовер ведет себя в арктических условиях, компания Jaguar Land Rover пригласила его лично в Арьеплог. По завершении поездки автомобилист пришел к выводу, что холод никак не влияет на управляемость электрокара.

Фото: Jaguar Land Rover

— Чтобы справляться с ежедневными хлопотами, нашим клиентам будет достаточно одной быстрой зарядки I-PACE: автомобиль обеспечит своих владельцев впечатляющей динамикой в широком диапазоне различных дорожных и климатических условий. А множество преимуществ семейства PACE делают этот электрический SUV уникальным, — сказал Ян Хобан, директор модельного ряда Jaguar Land Rover.

Напомним, что прототип Jaguar I-Pace британцы показали в 2016 году на моторшоу в Лос-Анджелесе. Кроссовер приводится в движение двумя электромоторами — по одному на каждую ось — суммарной мощностью 400 л. с. и максимальным крутящим моментом 700 Нм. Двигатели получают питание от литий-ионного аккумулятора.

Предсерийная версия «Ай-Пэйса» дебютирует во время онлайн-презентации 1 марта. Публичная же премьера модели состоится на Женевском моторшоу. Предполагается, что этот кроссовер будет продаваться в том числе и в нашей стране. По крайней мере, на официальном сайте производителя некоторая общая информация о машине уже размещена.

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31 января 2018
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