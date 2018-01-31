Кроссовер Jaguar I-Pace испытали в арктических условиях

В прошлом году в компанию Jaguar Land Rover обратилась американка, которую интересовало, сможет ли она на новом Jaguar I-Pace проехать по Калифорнийскому побережью без подзарядки. Вместо того, чтобы рассказать потенциальной покупательнице о невероятных характеристиках новинки и навязать покупку этой машины, представители марки предложили ей принять участие в заезде и выяснить запас хода кроссовера самостоятельно.

Судя по всему, британцы решили продолжить подобную практику. Вместо ответа на вопрос потенциального клиента из Швеции, интересовавшегося тем, как кроссовер ведет себя в арктических условиях, компания Jaguar Land Rover пригласила его лично в Арьеплог. По завершении поездки автомобилист пришел к выводу, что холод никак не влияет на управляемость электрокара.