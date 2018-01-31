Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross встанет на конвейер калужского завода

По словам президента и главного исполнительного директора «ММС Рус» Наоя Накамуры, в настоящий момент Mitsubishi лишь изучает возможность локализации «Эклипс Кросса» в России — никаких конкретных планов у компании пока нет. Руководство японской марки понимает, что место производства модели напрямую влияет на результаты продаж. И если Eclipse Cross «пропишется» на «ПСМА Рус», автостроитель сможет стимулировать покупательский спрос привлекательными ценами.

– Не секрет, что мы всегда обсуждаем с головным офисом возможность увеличения количества собираемых моделей на заводе в России. Как только у нас будет информация — мы сразу же сообщим, — приводит слова Наоя Накамуры агентство RNS.