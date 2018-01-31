Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross встанет на конвейер калужского завода

Фото: www.netcarshow.com
Компания Mitsubishi рассматривает возможность локализации на калужском заводе «ПСМА Рус» новых моделей. В частности, японцы планируют поставить на конвейер кроссовер Eclipse Cross. Правда, когда именно это произойдет — пока непонятно.
Виктория Базылева

По словам президента и главного исполнительного директора «ММС Рус» Наоя Накамуры, в настоящий момент Mitsubishi лишь изучает возможность локализации «Эклипс Кросса» в России — никаких конкретных планов у компании пока нет. Руководство японской марки понимает, что место производства модели напрямую влияет на результаты продаж. И если Eclipse Cross «пропишется» на «ПСМА Рус», автостроитель сможет стимулировать покупательский спрос привлекательными ценами.

– Не секрет, что мы всегда обсуждаем с головным офисом возможность увеличения количества собираемых моделей на заводе в России. Как только у нас будет информация — мы сразу же сообщим, — приводит слова Наоя Накамуры агентство RNS.

Фото: www.netcarshow.com

Российские продажи новейшего купеобразного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross стартуют в апреле нынешнего года. В нашу страну автомобили будут поставляться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л. с. и бесступенчатой коробкой передач. Цены на новинку производитель объявит чуть позже.

Напомним, что недавно корреспондент портала «АвтоВзгляд» побывал на калужском заводе «ПСМА Рус», принадлежащем компаниям Mitsubishi и PSA Group. Почитать о том, как собираются японские автомобили для России, можно, пройдя по ссылке.

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31 января 2018
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