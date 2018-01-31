Названы сроки появления возрожденного кроссовера Honda Passport

Слухи о том, что Honda намерена дать новую жизнь кроссоверу Passport, появились еще в прошлом году, однако до сегодняшнего дня никаких подробностей о машине не было. Теперь же издание Automotive News раскрыло некоторые детали, ссылаясь на собственные источники в японской компании. Как оказалось, кроме шильдиков у нового SUV и его предшественника ничего общего нет.

Тот «Паспорт», что выпускался в период с 1993 по 2002 год, по сути являлся перелицованным Isuzu Rodeo. Новый же кроссовер построен на базе последнего Honda Pilot. Предполагается, что длина машины составит порядка 4800 мм, а колесная база — 2750 мм. Как и «Пайлот», новый Passport, вероятнее всего, получит 3,5-литровый 284-сильный V6, независимую подвеску — McPherson спереди и многорычажную сзади.

Ожидается, что японцы впервые продемонстрируют новинку в ноябре нынешнего года на закрытой дилерской конференции. Старт продаж кроссовера, который в модельном ряду займет место между CR-V и Pilot, намечен на первую половину 2019-го. Судя по всему, производство Passport наладят в американском Линкольне (штат Алабама), где на сегодняшний день собирается тот же Pilot, а также минивэн Odyssey и пикап Ridgeline.