Skoda готовит к премьере совершенно новый кроссовер

Стоит отметить, что Vision X укомплектовали 20-дюймовыми колесными дисками, панорамной стеклянной крышей, рейлингами и новейшей мультимедийной системой с возможностью подключения к интернету. Какие еще опции вошли в список оборудования — чехи расскажут на автосалоне в Женеве.

– Добавляя третий автомобиль к семейству успешных моделей класса SUV, марка нацелена открыть для себя и привлечь новую аудиторию. Расширение модельного ряда в быстрорастущем сегменте SUV — важнейший элемент Стратегии-2025, — заявили представители Skoda.

Таким образом, они намекнули, что Vision X в дальнейшем пойдет в серию. Напомним, что сейчас модельный ряд марки включает кроссоверы Kodaiq и Karoq.

В Skoda также подчеркнули, что в планах компании на ближайшие несколько лет значится запуск производства гибридных и полностью электрических машин. Согласно предварительным подсчетам, уже к 2025 году каждый четвертый сошедший с конвейера автомобиль будет оснащен «экологически чистыми» установками.