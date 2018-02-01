Skoda готовит к премьере совершенно новый кроссовер

В прошлом году Skoda продемонстрировала публике концепт Vision E — первый кроссовер от чешского автостроителя, который приводится в движение исключительно электромоторами. Следующим «автомобилем будущего» станет Vision X, воплощающий представление производителя о современном городском SUV.
В Skoda не торопятся раскрывать технических подробностей новинки, лишь вскользь упомянув о том, что кроссовер оснащен гибридной силовой установкой. Какие двигатели вошли в ее состав — неизвестно, о мощности агрегата также ничего не говорится.