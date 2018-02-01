Skoda готовит к премьере совершенно новый кроссовер

Фото: Skoda
На грядущем Женевском автосалоне, который откроет свои двери для представителей прессы 6 марта, компания Skoda покажет новый концептуальный кроссовер Vision X. Шоу-кар призван дать представление о том, как будут выглядеть перспективные модели чешской марки.
Виктория Базылева

В прошлом году Skoda продемонстрировала публике концепт Vision E — первый кроссовер от чешского автостроителя, который приводится в движение исключительно электромоторами. Следующим «автомобилем будущего» станет Vision X, воплощающий представление производителя о современном городском SUV.

В Skoda не торопятся раскрывать технических подробностей новинки, лишь вскользь упомянув о том, что кроссовер оснащен гибридной силовой установкой. Какие двигатели вошли в ее состав — неизвестно, о мощности агрегата также ничего не говорится.

Фото: Skoda

Стоит отметить, что Vision X укомплектовали 20-дюймовыми колесными дисками, панорамной стеклянной крышей, рейлингами и новейшей мультимедийной системой с возможностью подключения к интернету. Какие еще опции вошли в список оборудования — чехи расскажут на автосалоне в Женеве.

– Добавляя третий автомобиль к семейству успешных моделей класса SUV, марка нацелена открыть для себя и привлечь новую аудиторию. Расширение модельного ряда в быстрорастущем сегменте SUV — важнейший элемент Стратегии-2025, — заявили представители Skoda.

Таким образом, они намекнули, что Vision X в дальнейшем пойдет в серию. Напомним, что сейчас модельный ряд марки включает кроссоверы Kodaiq и Karoq.

В Skoda также подчеркнули, что в планах компании на ближайшие несколько лет значится запуск производства гибридных и полностью электрических машин. Согласно предварительным подсчетам, уже к 2025 году каждый четвертый сошедший с конвейера автомобиль будет оснащен «экологически чистыми» установками.

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1 февраля 2018
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