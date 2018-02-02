Peugeot выпустит новый купеобразный кроссовер

Шесть лет назад французы презентовали публике новейший кроссовер Peugeot 4008, построенный на базе Mitsubishi ASX. Автомобиль продавался не только в Европе, но и в России. Однако вследствие ничтожного спроса в начале 2016-го поставки модели в нашу страну прекратились. Спустя некоторое время все по той же причине машина покинула и другие рынки. Последний экземпляр сошел с конвейера завода, расположенного в Японии, в минувшем году.

Однако, как рассказал глава Peugeot Жан-Филипп Импарато в интервью изданию Auto Express, в обозримом будущем освободившееся место займет совершенно новый кроссовер-купе. В его основу ляжет модульная платформа EMP2, знакомая нам по множеству моделей PSA Group — на этой базе построены также 3008 и 5008. По словам руководителя французской марки, экстерьер новинки не будет кардинально отличаться от внешнего вида других моделей. Однако новый автомобиль станет более приземистым и даже спортивным.

В модельную гамму 4008 войдут трехцилиндровые бензиновые двигатели PureTech, а также несколько дизельных агрегатов. Кроме того, в продажу поступит «зеленая» модификация, оснащенная гибридной силовой установкой суммарной мощностью порядка 300 л. с. Прочих подробностей пока нет.