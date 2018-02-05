В России стартовали продажи нового Volkswagen Tiguan City

Фото: Volkswagen
Официальные дилеры Volkswagen приступили к приему заказов на кроссовер Tiguan в новой комплектации City. Цены на машину в «городском» исполнении стартуют с отметки в 1 629 000 рублей.
Виктория Базылева

Кроссовер Volkswagen Tiguan пользуется в России достаточно высоким спросом — в пользу этих машин в прошлом году сделали выбор 27 666 человек. «Тигуан» в нашей стране входит в двадцатку самых продаваемых моделей, а также в ТОП-5 самых востребованных SUV следом за Hyundai Creta, Renault Duster, Toyota RAV4 и Renault Kaptur.

Не исключено, что в скором времени вольфсбургский кроссовер поднимется в рейтинге чуть выше, поскольку с целью привлечения покупателей Volkswagen запустил продажи автомобиля в новой комплектации.

Фото: Volkswagen

Tiguan в версии City располагает расширенным списком оборудования, включающим в себя адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, мультимедийный комплекс Composition Media с 8-дюймовым тачпадом и камерой заднего вида, полуавтоматический электронный парковщик Park Assist, а также систему бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock. В качестве опций можно заказать цифровую приборную панель, сиденья ErgoActive с функцией массажа или кожаные кресла Vienna с электроприводом.

Автомобили в комплектации City оснащаются двигателями мощностью 125, 150 или 180 л. с., шести- или семиступенчатой роботизированной коробкой передач, системой переднего или полного привода. «Тигуану» в особом исполнении положены светодиодная оптика и эксклюзивный цвет кузова — белый металлик White Silver. Кроме того, он стоит на 17-дюймовых колесах Woodstock.

За Volkswagen Tiguan в новой комплектации официальные дилеры попросят не менее 1 629 000 рублей. Напомним, что стартовый прайс машины в базовой версии Trendline на сегодняшний день составляет 1 349 000 целковых. А кроссовер в топовом исполнении Sportline продается по цене от 2 129 000 рублей.

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5 февраля 2018
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