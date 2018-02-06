В России стартовали продажи нового кроссовера Skoda Kodiaq Sportline

Кроссовер Skoda Kodiaq появился на российском авторынке в мае минувшего года. Спустя несколько месяцев чехи выпустили и дополнительную внедорожную комплектацию, получившую название Scout. По итогам 2017-го нельзя сказать, что новинка вызвала ажиотажный спрос, но тем не менее, за восемь месяцев она разошлась тиражом в 2086 единиц.

Теперь же Skoda в надежде на привлечение новых покупателей представляет «спортивную» версию модели — Sportline. Ее выделяют радиаторная решетка и корпуса зеркал заднего вида, окрашеные в контрастный черный, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски Triglav, декоративная хромированная накладка на заднем бампере и семь вариантов цветового исполнения кузова.