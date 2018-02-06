В России стартовали продажи нового кроссовера Skoda Kodiaq Sportline

Фото: www.netcarshow.com
Официальные дилеры Skoda приступили к приему заказов на кроссовер Kodiaq в новой комплектации Sportline. За автомобиль, отличающийся не только расширенным списком оборудования, но и дизайном экстерьера и интерьера, придется отдать не менее 2 180 000 рублей.
Виктория Базылева

Кроссовер Skoda Kodiaq появился на российском авторынке в мае минувшего года. Спустя несколько месяцев чехи выпустили и дополнительную внедорожную комплектацию, получившую название Scout. По итогам 2017-го нельзя сказать, что новинка вызвала ажиотажный спрос, но тем не менее, за восемь месяцев она разошлась тиражом в 2086 единиц.

Теперь же Skoda в надежде на привлечение новых покупателей представляет «спортивную» версию модели — Sportline. Ее выделяют радиаторная решетка и корпуса зеркал заднего вида, окрашеные в контрастный черный, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски Triglav, декоративная хромированная накладка на заднем бампере и семь вариантов цветового исполнения кузова.

Фото: www.netcarshow.com

Кроссовер Kodiaq Sportline получил и некоторые эксклюзивные детали интерьера. В частности, накладки на педали из нержавеющей стали, логотип с названием комплектации на крышке перчаточного ящика, а также спортивные сиденья, обитые натуральной кожей и алькантарой.

Автомобили в новой комплектации оснащаются системой выбора режима движения Driving Mode Select, электроприводом водительского кресла, светодиодной подсветкой салона и множеством систем безопасности. Автоматический электронный парковщик, адаптивный круиз-контроль, мониторинг состояния водителя, а также камера заднего вида с омывателем, электропривод пятой двери и прочее оборудование предлагаются уже в качестве опций.

Skoda Kodiaq в версии Sportline может комплектоваться 150- и 180-сильными бензиновыми двигателями или дизельным мотором мощностью 150 л. с. Коробки передач — шести- и семиступенчатые «роботы» DSG. «Спортивный» кроссовер с базовым бензиновым агрегатом обойдется как минимум в 2 180 000 рублей. В то время как за машину на тяжелом топливе придется отдать уже не менее 2 483 000 целковых.

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6 февраля 2018
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