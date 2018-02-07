KIA презентовала совершенно новый кроссовер

Выступая на презентации KIA SP Concept, главный дизайнер корейской марки Питер Шрайер сообщил, что внешний вид предсерийного кроссовера, который дебютирует в конце нынешнего или в начале следующего года, будет во многом схож с экстерьером концепта. Очевидно, он подразумевал, что автомобиль обзаведется такой же оптикой, фирменной радиаторной решеткой «улыбка тигра», двухцветными легкосплавными дисками. Не исключено, что машина получит и выдвижные ручки дверей, как у концепта.

Никаких технических подробностей о новом кроссовере SP представители компании на автосалоне в Нью-Дели раскрывать не стали. Зато они рассказали, что серийное производство модели наладят на новом автозаводе KIA в Индии, строительство которого началось совсем недавно. Инвестиции в этот проект, по некоторым данным, составили более 1,1 млн. долларов.

Приедет ли KIA SP когда-нибудь в Россию — пока непонятно. Кстати, кроссовер Sportage по итогам января в нашей стране выбился в ТОП-3 самых популярных SUV, уступая лишь непобедимой Hyundai Creta. В минувшем месяце «Спортидж» разошелся тиражом в 3067 единицы — продажи модели выросли ровно в два раза.