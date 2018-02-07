KIA презентовала совершенно новый кроссовер

Фото: caradvice.com.au
На автосалоне в Нью-Дели компания KIA представила концептуальный кроссовер SP, который в дальнейшем получит серийную версию. Ожидается, что продажи новинки стартуют уже в 2019 году. Правда, речь идет исключительно об индийском авторынке.
Виктория Базылева

Выступая на презентации KIA SP Concept, главный дизайнер корейской марки Питер Шрайер сообщил, что внешний вид предсерийного кроссовера, который дебютирует в конце нынешнего или в начале следующего года, будет во многом схож с экстерьером концепта. Очевидно, он подразумевал, что автомобиль обзаведется такой же оптикой, фирменной радиаторной решеткой «улыбка тигра», двухцветными легкосплавными дисками. Не исключено, что машина получит и выдвижные ручки дверей, как у концепта.

Никаких технических подробностей о новом кроссовере SP представители компании на автосалоне в Нью-Дели раскрывать не стали. Зато они рассказали, что серийное производство модели наладят на новом автозаводе KIA в Индии, строительство которого началось совсем недавно. Инвестиции в этот проект, по некоторым данным, составили более 1,1 млн. долларов.

Приедет ли KIA SP когда-нибудь в Россию — пока непонятно. Кстати, кроссовер Sportage по итогам января в нашей стране выбился в ТОП-3 самых популярных SUV, уступая лишь непобедимой Hyundai Creta. В минувшем месяце «Спортидж» разошелся тиражом в 3067 единицы — продажи модели выросли ровно в два раза.

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7 февраля 2018
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