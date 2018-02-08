Hyundai опубликовала тизер новой версии Kona

Фото Hyundai
Корейский производитель анонсировал дату премьеры электрической модификации кроссовера, и объявил, когда она поступит в продажу. Будущий электрокар будет доступен в двух вариантах.
Иван Флягин

Компания Hyundai сообщила, что премьера новинки запланирована на 27 февраля, после чего она дебютирует на мартовском автосалоне в Женеве. Производитель умолчал о технических подробностях электрического Hyundai Kona, зато обмолвился, что кроссовер выпустят с двумя разными вариантами силовой установки. Причем среди них будет «один из самых мощных электромоторов на рынке». Предполагаемый запас хода составит 470 километров.

Напомним, кроссовер Hyundai Kona, построенный на новой платформе для компактных моделей, дебютировал летом прошлого года. В силовую линейку вошли 2,0-литровый атмосферный агрегат мощностью 149 л. с., 1,6-литровый турбированный двигатель производительностью 175 л. с, 118-сильный турбомотор объемом 1,0 л, а также 1,6-литровый дизель.

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8 февраля 2018
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