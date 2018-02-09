Объявлена дата премьеры Volkswagen Touareg третьего поколения

С момента дебюта Volkswagen Touareg на мировом рынке в 2002 году официальным дилерам удалось «пристроить» более миллиона кроссоверов. Эта модель пользуется неплохим спросом и в нашей стране. К примеру, в прошлом году россияне приобрели 5335 машин — «Туарег» входит в тройку самых продаваемых «Фольксвагенов» после Polo и Tiguan.

Существует высокая вероятность, что в 2018-м продажи кроссовера подрастут, поскольку до конца нынешнего года в шоу-румы поступит следующее, уже третье поколение Touareg. Представители компании пока не называют никаких конкретных сроков появления новинки, однако как порталу «АвтоВзгляд» рассказали сразу в нескольких дилерских центрах, первые поставки автомобилей ожидаются летом.

В подробности о новом «Туареге» пресс-служба не вдается, ограничиваясь общими фразами, такими как «экспрессивная внешность», «инновационные системы», «безопасное и динамичное вождение». Кроме того, в компании утверждают, что новинка в полной мере соответствует стандартам премиум-сегмента. Только вот что именно производитель вкладывает в это понятие — не ясно.

Как бы там ни было, поклонники модели с нетерпением ждут премьеры третьего Volkswagen Touareg. И ждать осталось совсем немного — новинку презентуют уже 23 марта на специальном мероприятии в столице Китая.