Объявлены российские цены на кроссовер Citroёn C3 Aircross

В нашей стране Citroёn C3 Aircross будет продаваться в трех модификациях с бензиновыми 82- и 110-сильными двигателями семейства PureTech и дизельным HDi мощностью 92 л. с. Коробки передач — на выбор покупателя — шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат». Привод, судя по всему, исключительно передний.

Уже в базовой комплектации Live кроссовер оснащается рулевым колесом, регулирующимся как по высоте, так и по вылету, кондиционером, USB-разъемом, а также мультимедийным комплексом, к которому по Bluetooth подключается смартфон.