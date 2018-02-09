Объявлены российские цены на кроссовер Citroёn C3 Aircross

Фото: www.netcarshow.com
Представители компании Citroёn, наконец, анонсировали прайсы на совершенно новый кроссовер C3 Aircross — стартовая цена новинки составит 1 069 000 рублей. Официальные дилеры начнут принимать заказы на автомобиль 12 марта.
Виктория Базылева

В нашей стране Citroёn C3 Aircross будет продаваться в трех модификациях с бензиновыми 82- и 110-сильными двигателями семейства PureTech и дизельным HDi мощностью 92 л. с. Коробки передач — на выбор покупателя — шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат». Привод, судя по всему, исключительно передний.

Уже в базовой комплектации Live кроссовер оснащается рулевым колесом, регулирующимся как по высоте, так и по вылету, кондиционером, USB-разъемом, а также мультимедийным комплексом, к которому по Bluetooth подключается смартфон.

Фото: www.netcarshow.com

Машинам в средней версии Feel полагаются также самозатемняющееся салонное зеркало, пакет Winter, включающий в себя обогрев передних кресел и противотуманные фары, климат-контроль, рейлинги на крыше и информационно-развлекательный центр с семидюймовым тачпадом.

C3 Aircross в топовом исполнении Shine комплектуется вдобавок к перечисленным опциям задним парктроником, системой выбора режима движения Grip Control, обогревом лобового стекла, датчиком дождя, а также 16-дюймовыми колесным дисками Matrix.

Кроссовер с 82-сильным мотором и механической коробкой передач в базовой Live обойдется покупателям в 1 069 000 рублей. Автомобиль в топовой комплектации Shine с самым мощным двигателем в 110 л. с. и «автоматом» оценен в 1 382 000 целковых.

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9 февраля 2018
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