Большой кроссовер Geely Atlas появится в продаже в феврале всего за 989 000 рублей

Фото Geely
Большой китайский кроссовер Geely Atlas если и нельзя назвать главной новинкой сезона, то настоящим откровением — вполне. Ведь даже самые скептически настроенные по отношению к китайским машинам автожурналисты, протестировавшие автомобиль, вынуждены были признать, что этот SUV вполне вписывается в наше понимание современного автомобиля.
Михаил Ростарчук

Не стал исключением и портал «АвтоВзгляд», отметивший, в частности, и актуальный дизайн «китайца», и его отменные ходовые способности. Мы даже предположили, что Geely Atlas ждут вполне успешные продажи, если маркетологи марки не перемудрят с ценой. Чего вполне можно было ожидать если учесть, что в минувшем году именно Geely продемонстрировала выдающуюся алчность, подняв прайсы на свою продукцию на 25,5%. И это при том, что действительно популярные в России марки подняли цены на 9—15, максимум — на 20 процентов (и таких совсем мало).

Однако в случае со своей новинкой китайские товарищи все-таки взяли себя в руки. Стало известно, что минимальная цена кроссовера Geely Atlas, который появится в продаже уже в феврале, составит 989 000 рублей, что — по нынешним-то временам — совсем немного за полноразмерный SUV в хорошей комплектации (климат-контроль, электроусилитель рулевого управления, фронтальные подушки безопасности, аудиосистема с четырьмя динамиками). Правда, тут придется довольствоваться откровенно слабым для такой машины 2-литровым двигателем мощностью в 139 «лошадок».

Но и стоимость модификаций с полным приводом приводом и мотором объемом 2,4 литра (6-ступенчатый «автомат»; ABS; EBD; системы стабилизации, помощи на спуске и подъеме, мониторинга давления в шинах; кнопка запуска двигателя; задний парктроник и мультимедийный комплекс с тачскрином на 8 дюймов) выглядит довольно вкусно — 1 306 000 «деревянных». Топовая же версия потянет на 1 539 000 рублей (отделка салона кожей Nappa, система контроля слепых зон, стеклянная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль с функцией предотвращения столкновений и система удержания полосы движения).

И надо сказать, что по таким деньгам и с таким оснащением конкурентов у «Атласа» просто нет. Другое дело, что, как и со всеми «китайцами», остаются вопросы с обеспеченностью запчастями, доступностью сервисных центров и, разумеется, последующей продажей на вторичке.

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14 февраля 2018
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