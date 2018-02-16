Mercedes-Benz готовит к премьере совершенно новый кроссовер

Наряду с «заряженным» AMG GT в новом для него кузове седан, кабриолетом E-класса, а также обновленными С-класс и S-класс Maybach в Женеве дебютирует кроссовер Mercedes-Benz EQC. Этот автомобиль станет первой в истории штутгартской марки полностью электрифицированной серийной моделью.

Предвестник EQC, концептуальный Generation EQ, показанный в сентябре 2016 года, обладал двумя электромоторами суммарной мощностью 408 л. с. и максимальный крутящий момент 700 Нм. Дальность хода шоу-кара составляла, как уверял производитель, более 500 километров. Никаких технических подробностей о предсерийной версии «зеленой» машины в компании пока не раскрывают.

В Женеве Mercedes-Benz также представит публике несколько гибридных модификаций существующих моделей. Предполагается, что именно там штутгартцы покажут C400d EQ Power, способный проезжать на электротяге до 50 километров. В основе его силового агрегата лежит дизельный двигатель OM 654 — выполненный из алюминия двухлитровый четырехцилиндровый мотор со стальными поршнями и системой подачи топлива common rail четвертого поколения.