Первые подробности о Volkswagen Teramont для России

Продажи нового кроссовера Volkswagen стартовали в США и Китае еще в прошлом году. Да нашей страны флагманский Teramont (в Штатах Atlas) доберется, по словам представителей марки, весной. Когда именно — пока неизвестно. Зато у нас уже имеется кое-какая техническая информация о машине, ориентированной на российский рынок.

Согласно ОТТС, в нашей стране Teramont будет продаваться в пяти-, шести- и семиместном исполнениях. В моторную гамму войдут два двигателя: двухлитровый агрегат с наддувом мощностью 220 л. с. и 280-сильный атмосферный V6 объемом 3,6 литра. Привод безальтернативно полный, а коробка передач — восьмиступенчатый гидромеханический «автомат». В этот раз вольфсбургцы обошлись без «роботов» DSG.

В списке оснащения кроссовера значатся электронная блокировка дифференциала, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, датчик давления в шинах, автоматический парковщик, камера заднего вида и многие другие опции. Более подробно о комплектациях в компании Volkswagen расскажут ближе к старту продаж, который намечен на весну 2018 года.