Названа дата российской премьеры нового кроссовера Renault

Фото: www.netcarshow.com
Компания Renault расширяет свой российский модельный ряд за счет совершенного нового кроссовера. Как сообщили в пресс-службе французской марки, премьера новинки состоится на Московском автосалоне-2018.
Виктория Базылева

Информация о том, что Renault готовит к премьере купеобразный SUV, построенный на базе популярной в России модели Duster, просочилась в СМИ еще в начале нынешнего года. Теперь же представители компании эти данные подтвердили официально, хотя и не стали раскрывать никаких подробностей.

– Запуск новой модели отвечает новой бренд-стратегии Renault Россия «Моя страна. Мои открытия. Мой Renault», которая была представлена в 2017 году. Она полностью соответствует рыночной ситуации и ожиданиям клиентов Renault и определяет направление для развития компании на ближайшие годы, — говорится в пресс-релизе.

На сегодняшний день известно лишь, что публичный дебют нового «кроссовера С-сегмента» состоится на ММАС-2018, который откроет свои двери для посетителей 29 августа. Автомобиль встанет на конвейер московского завода Renault, но даже ориентировочные сроки начала производства модели пока не называются.

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19 февраля 2018
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