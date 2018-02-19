Почему кроссовер Skoda Kodiaq в скором времени резко подешевеет

Кроссоверы Skoda Kodiaq пока еще поставляются в нашу страну из Чехии. Машины продаются исключительно в топовых комплектациях Ambition Plus и Style Plus с 1,4- и 2,0-литровыми двигателями мощностью 150 и 180 л. с. и полным приводом. Цены на импортные автомобили стартуют с отметки в 2 017 000 рублей.

Вскоре в шоу-румы официальных дилеров начнут поступать кроссоверы Kodiaq, произведенные на заводе «Группы ГАЗ». Российским покупателям предложат дополнительные «бюджетные» версии, а также 125-сильный 1,4-литровый мотор и систему переднего привода. Более подробной информации о новых комплектациях, модификациях и, главное, прайсах пока нет. Но по предварительным данным, минимальная цена авто составит порядка 1 500 000 рублей.

Добавим, что на подготовку к производству Kodiaq у Skoda и «Группы ГАЗ» ушло 1,5 года, а общие инвестиции в проект составили 87,5 млн. евро. Кроссоверы собираются методом полного цикла — то есть на площадку поступают готовые детали и компоненты, которые уже на месте проходят процессы сварки, окраски и сборки.