Lexus покажет на Женевском автосалоне сразу три новых кроссовера

Lexus продемонстрировал публике концепт-кар UX в 2016 году на Парижском автосалоне. Предсерийная же версия, как и предполагалось, дебютирует в следующем месяце на моторшоу в Женеве. В компании возлагают на новинку огромные надежды — японцы уверены, что этот автомобиль будет пользоваться высоким спросом у покупателей, поскольку окажется самым доступным кроссовером в модельном ряду.

Ранее стало известно, что Lexus зарегистрировал несколько наименований — UX 200, UX250 и UX250h. Новый кроссовер, судя по всему, будет продаваться в трех модификациях. Уже объявлено, что двухлитровый атмосферник UX250 генерирует 170 л. с., а машины UX250h получат гибридную силовую установку мощностью 178 сил. Информации о базовом моторе пока нет.