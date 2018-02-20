Lexus покажет на Женевском автосалоне сразу три новых кроссовера

Фото: Lexus
Представители Lexus рассказали о том, с какими автомобилями японской марки смогут познакомиться посетители Женевского автосалона. На моторшоу, которое откроется 6 марта, состоится презентация предсерийной версии кроссовера UX, «новой» модификации RX L, а также концептуального Lexus LF-1 Limitless.
Виктория Базылева

Lexus продемонстрировал публике концепт-кар UX в 2016 году на Парижском автосалоне. Предсерийная же версия, как и предполагалось, дебютирует в следующем месяце на моторшоу в Женеве. В компании возлагают на новинку огромные надежды — японцы уверены, что этот автомобиль будет пользоваться высоким спросом у покупателей, поскольку окажется самым доступным кроссовером в модельном ряду.

Ранее стало известно, что Lexus зарегистрировал несколько наименований — UX 200, UX250 и UX250h. Новый кроссовер, судя по всему, будет продаваться в трех модификациях. Уже объявлено, что двухлитровый атмосферник UX250 генерирует 170 л. с., а машины UX250h получат гибридную силовую установку мощностью 178 сил. Информации о базовом моторе пока нет.

Фото: www.netcarshow.com

Премьера семиместного RX L состоялась в конце минувшего года на Лос-Анджелесском автосалоне. Колесная база автомобиля осталась прежней (2790 мм), а вот задний свес увеличился на 110 мм. Других отличий удлиненного кроссовера от версии с двумя рядами сидений нет. Кстати, российские дилеры уже даже приступили к приему заказов на авто — RX L, вооруженный 3,5-литровым 294-сильным V6, восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода, оценили в 3 804 000 рублей.

LF-1 Limitless также нельзя назвать новинкой — эту машину мы видели на автосалоне в Детройте. Вдаваться в подробности о двигателях представители Lexus на презентации не стали. Однако они отметили, что для кроссовера предлагаются бензиновый двигатель, а также гибридная, полностью электрическая и водородная установки. Предполагается, что шоу-кар является предвестником совершенного нового SUV, который придет на смену модели LX. Но пока японцы официально эту информацию не подтверждают.

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20 февраля 2018
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