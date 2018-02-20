Названы самые экономичные кроссоверы на вторичном рынке

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Для российского покупателя вопрос стоимости владения автомобилем не теряет своей актуальности. Поскольку спрос на кроссоверы в России продолжает расти, мы решили узнать, какие варианты из среднеразмерных SUV самые экономичные…
Иван Флягин

Исследования проводились с учетом оценки расхода топлива, стоимости технического обслуживания, а также дополнительных расходов на устранение характерных для конкретной модели неполадок. По этой причине выбор пал на самые популярные среднеразмерные кроссоверы четырех и пятилетнего возраста с условным пробегом 50 000 км. Такой возраст уже позволяет адекватно судить об эксплуатационных характеристиках каждой модели.

Стоимость ТО предоставлена столичными официальными дилерами без учета дополнительных затрат. При исследовании, проведенным специалистами CarFix, принималась во внимание средняя по стране продолжительность владения автомобилем — четыре года, а также средний годовой пробег пробег в 15 000 км. Кроме того, брался на врооружение такой важный показатель, как потеря стоимости автомобиля в течение указанного срока эксплуатации, чтобы владелец имел представление по какой цене он сможет его продать.

При расчетах не учитывались стоимость ОСАГО и размер транспортного налога, так как цена страховки примерно одинакова, а разница в налоге зависит прежде всего от мощности двигателя, чем от марки.

Honda CR-V (2012 — 2016)

Автомобиль потребляет АИ-92, и с учетом официальных параметров городского режима расхода топлива, годовые затраты на горючее при пробеге 15 000 км составят:

2.0 МТ — 10,2 л/100 км — 1530 л — 57 375 рублей;

2.0 АТ — 10,5 л/100 км — 1575 л — 59 062 рублей;

2.4 АТ — 11,9 л/100 км — 1785 л — 66 937 рублей

Дилерское ТО на Honda CR-V производится каждые 15 000 км. Ориентировочные затраты по официальным ценникам за четыре года владения распределяются следующим образом: для версии с мотором 2,0 л на «механике» — 73 200 рублей; для комплектации 2,0 с «автоматом» — 72 000; для варианта 2,4 с «автоматом» — 73 100 рублей.

Опыт эксплуатации владельцев Honda CR-V свидетельствует, что одно из самых слабых мест у «японца»— задние пружины, которые нередко проседают к 75 000 — 100 000 км пробега. Решение проблемы у «официалов» обойдется в среднем в 30 000 — 35 000 рублей. В остальном, по мнению автовладельцев, больших проблем с кроссовером не наблюдается.

Средняя цена Honda CR-V 2013 года выпуска на вторичном рынке составляет 1 276 000 рублей, и каждый год она будет уменьшаться на 9%. Таким образом, в 2021 году машина подешевеет на 426 000 рублей и будет стоить 850 000 «деревянных». В итоге Honda CR-V можно считать одним из самых надежных вариантов в своем классе, но в то же время довольно дорогим в обслуживании.

KIA Sportage (2010 — 2016)

Корейский кроссовер предлагается в двух вариантах — с бензиновым силовым агрегатом 2,0 л/150 л. с. и турбодизельным 2,0 л/184 л. с.

Расход топлива и годовые затраты в городском режиме:

2.0 MT — 11.2 л/100 км (АИ-95) — 1680 л — 68 040 рублей

2.0 AT — 11,2 л/100 км (АИ-95) — 1680 л — 68 040 рублей

2.0td AT — 8,8 л/100 км (ДТ) — 1320 л — 50 094 рублей

ТО на KIA Sportage необходимо проходить каждые 15 000 км, при этом стоимость обслуживания у «корейца» самая низкая в классе. С учетом официального тарифа затраты за четырехлетний период владения двухлитровым кроссовером с механической трансмиссией составят всего 36 145 рублей, с «автоматом» — 38 634, а на дизельную версию потребуется 39 134.

По отзывам владельцев слабым местом KIA Sportage считается узел промежуточного вала раздаточной коробки, который требует регулярных профилактических работ раз в 30 000 км. В лучшем случае — это 5 000 рублей, а ремонт обойдется максимум в 30 000 целковых. Кроме того, могут возникнуть проблемы с катализатором и сажевым фильтром выпускной системы. Также, высока вероятность, что через 20 000 км просядут задние пружины.

Средняя цена «корейца» на вторичном рынке — 1 100 000 рублей, при том, что каждый год он становится доступней на 12%. Так что прогнозируемая стоимость авто через четыре года ограничится 663 000 рублей, а общая потеря в цене составит 443 000. Как видно, затраты на обслуживание KIA Sportage самые минимальные, однако высока вероятность дополнительных поводов для обращения в автосервис. К тому же, во время эксплуатации модель немало теряет в цене.

Toyota RAV4 (2013 — 2017)

Производитель для этой модели предлагает три варианта моторов: бензиновые — 2,0 л/146 л. с. и 2,5 л/179 л., а также турбодизель 2,2 л/149 л. с. Годовой расход топлива с учетом городского режима следующий:

2.0 МТ — 10 л/100 км (АИ-95) — 1500 л — 60 750 рублей

2.0 CVT — 9,4 л/100 км (АИ-95) — 1410 л — 57 105 рублей

2.2td AT — 8,2 л/100 км (ДТ) — 1230 л — 46 678 рублей

2.5 AT — 11,4 л/100 км (АИ-95) — 1710 л — 69 255 рублей

Техобслуживание у официального дилера для Toyota RAV4 проводится каждые 10 000 километров. Ориентировочные затраты без учета дополнительных работ за четыре года составят: для всех бензиновых версий — 74 100 рублей, для дизельной — 92 500.

Вопиющих проблем со здоровьем у этого «японца» нет. Средняя стоимость «рафика» 2013 года выпуска зафиксирована на отметке 1 299 000 рублей. С учетом ежегодного спада в цене в размере 9%, прогнозируемая стоимость в 2021 году составит 893 000 рублей. Общая потеря ценника — 406 000.

Mitsubishi Outlander (2012 — 2017)

Этот «японец» предлагается с тремя вариантами бензиновых моторов: 2,0 л/146 л. с., 2,4 л/167 л. с. и 3,0 л/230 л. с. Как и в случае с Honda CR-V, преимуществом Mitsubishi Outlander можно считать возможность заправлять его АИ92, а также наличие мощной 230-сильной версии. С другой стороны и транспортный налог, и ее обслуживание обойдутся значительно дороже двух других модификаций.

Расходы на топливо в городском режиме:

2.0 CVT — 9,8 л/100 км (АИ-92) — 1470 л — 55 125 рублей

2.4 CVT — 10,6 л/100 км (АИ-92) — 1590 л — 59 625 рублей

3.0 AT — 12,2 л/100 км (АИ-92) — 1830 л — 68 625 рублей

ТО на Mitsubishi Outlander предусмотрен каждые 15 000 км пробега. За четыре года общая стоимость обслуживания кроссовера с двухитровым мотором составит в 85 000 рублей; варианта с 2,4-литровым — 88 700, а за самую мощную трехлитровую версию придется выложить 118 100 «деревянных».

Недостатком модели можно считать высокую цену оригинальных деталей. По технической части слабым местом владельцы считают вариатор, с которым могут возникнуть проблемы при пробеге от 40 000 до 100 000 км. Минимальная стоимость бэушной трансмиссии составляет 50 000 рублей, новой — от 240 000.

Модель 2013 года на вторичном рынке доступна за 1 030 00 рублей, а за год эксплуатации она теряет в цене 10%. Так что через четыре года кроссовер будет стоить 678 000 рублей, а общая потеря составит 356 000 целковых. При том, что Mitsubishi Outlander изначально слегка доступней конкурентов, эта разница потом компенсируется за счет более дорогого обслуживания в сравнении с конкурентами.

Nissan X-Trail (2013—2017)

Кроссовер доступен с двумя бензиновыми двигателями — 2,0 л/144 л. с. и 2,5л/177 л. с. и турбодизелем 1,6 л/130 л. с.

Расход топлива и годовые затраты в городском режиме:

1.6td MT — 6.4 л/100 км (ДТ) — 960 л — 36 432 рублей

2.0 CVT — 9,4 л/100 км (АИ-95) — 1410 л — 57 105 рублей

2.5 CVT — 11,3 л/100 км (АИ-95) — 1690 л — 68 445 рублей

Обслуживание Nissan X-Trail с бензиновыми двигателями проводятся каждые 15 000 км. За четыре года на ТО версий с двухлитровым мотором будет портачено 46 880 рублей, с 2,5-литровым — 49 500. Дизельные кроссоверы обслуживаются каждые 10 000 км, и за тот же срок общие затраты составят 57 494 рублей. Вот вам и расплата за экономичный мотор.

Согласно отзывам владельцев, проблемы могут возникнуть с подрулевым шлейфом, который иногда перетирается уже к пробегу в 30 000 км, но обычно это случается между 60 000 и 80 000 км. Не исключено зависание различных электронных датчиков.

Средняя стоимость Nissan X Trail на вторичном рынке составляет 1 300 000 миллиона рублей, но следует учитывать, что автомобиль дешевеет на 11% в год. Так что его прогнозируемая цена при продаже в 2021 году составит 815 000 рублей, то есть минус 485 000.

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20 февраля 2018
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