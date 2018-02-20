Названы самые экономичные кроссоверы на вторичном рынке

Исследования проводились с учетом оценки расхода топлива, стоимости технического обслуживания, а также дополнительных расходов на устранение характерных для конкретной модели неполадок. По этой причине выбор пал на самые популярные среднеразмерные кроссоверы четырех и пятилетнего возраста с условным пробегом 50 000 км. Такой возраст уже позволяет адекватно судить об эксплуатационных характеристиках каждой модели.

Стоимость ТО предоставлена столичными официальными дилерами без учета дополнительных затрат. При исследовании, проведенным специалистами CarFix, принималась во внимание средняя по стране продолжительность владения автомобилем — четыре года, а также средний годовой пробег пробег в 15 000 км. Кроме того, брался на врооружение такой важный показатель, как потеря стоимости автомобиля в течение указанного срока эксплуатации, чтобы владелец имел представление по какой цене он сможет его продать.

При расчетах не учитывались стоимость ОСАГО и размер транспортного налога, так как цена страховки примерно одинакова, а разница в налоге зависит прежде всего от мощности двигателя, чем от марки.