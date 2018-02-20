Объявлена дата начала российских продаж нового кроссовера Geely Atlas

Фото: Geely
Представители компании Geely, наконец, раскрыли подробности относительно кроссовера Atlas, продажи которого стартуют в нашей стране 27 февраля. Автомобиль предложат в двух модификациях — с двухлитровым мотором мощностью 139 л. с. и 149-сильным двигателем объемом 2,4 литра.
Виктория Базылева

На протяжении долгого времени китайцы подогревали интерес россиян к своей новой модели, не называя при этом конкретных дат начала продаж и цен. Впрочем, прайсов представители марки не разглашают и сейчас. По некоторым данным, за новый Atlas дилеры попросят не менее 989 000 рублей. Но официально эту информацию в компании подтвердят или, может, опровергнут лишь 27 февраля — в день, когда модель выйдет на авторынок.

Как сообщает пресс-служба Geely, в нашей стране Atlas будет продаваться все-таки в двух модификациях со 139- и 149-сильными бензиновыми двигателями. Версия с турбомотором мощностью 184 л. с. до нас, похоже, не доедет. Машины оснащаются — на выбор покупателя — шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач, привод — передний или полный.

Фото: Geely

Россиянам кроссоверы Atlas предложат в трех комплектациях — Standart, Comfort и Luxury. Уже в базовом исполнении машины располагают множеством систем безопасности, в числе которых ESP, ABS и ассистент при экстренном торможении BA. Автомобили оборудованы датчиком давления в шинах, «детскими замками», аудиосистемой с четырьмя динамиками, климат-контролем, обогревом передних кресел и зеркал.

Кроссоверам в средней комплектации Comfort положены задние парктроники, система бесключевого доступа, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым тачпадом и поддержкой смартфонов, а также мультифункциональное рулевое колесо, отделанное кожей. Машины в топовой версии, помимо прочего, оснащаются передними парктрониками, камерой заднего вида, дополнительными подушками безопасности, двухзонным климат-контролем, цифровой приборной панелью и датчиком дождя.

Напомним, что Geely Atlas будет поставляться в нашу страну из Белоруссии — производство модели налажено на новом заводе «Белджи» в Жодино.

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20 февраля 2018
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