Объявлена дата начала российских продаж нового кроссовера Geely Atlas

На протяжении долгого времени китайцы подогревали интерес россиян к своей новой модели, не называя при этом конкретных дат начала продаж и цен. Впрочем, прайсов представители марки не разглашают и сейчас. По некоторым данным, за новый Atlas дилеры попросят не менее 989 000 рублей. Но официально эту информацию в компании подтвердят или, может, опровергнут лишь 27 февраля — в день, когда модель выйдет на авторынок.

Как сообщает пресс-служба Geely, в нашей стране Atlas будет продаваться все-таки в двух модификациях со 139- и 149-сильными бензиновыми двигателями. Версия с турбомотором мощностью 184 л. с. до нас, похоже, не доедет. Машины оснащаются — на выбор покупателя — шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач, привод — передний или полный.