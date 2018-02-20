Укол зонтиком: Citroёn C3 Aircross против Nissan Juke и KIA Soul

Впрочем, пока они думали, корейцы со своим KIA Soul без стеснения, шума и пыли подмяли под себя сегмент субкомпактных кроссоверов. И вид такой же неоднозначный, как у Juke, и цена вкусная. Отсюда, собственно, и результат: во второй половине 2017 года миниатюрный «кореец» приворожил более 6000 россиян. В то время, как некогда популярный ниссановский «Джук» после возвращения на рынок нашел признание лишь у 1885 наших соотечественников. По объему продаж за указанный период его опередил даже изрядно подуставший американский Ford EcoSport, разошедшийся тиражом в 2043 автомобиля.

Французы же никому не угрожают, но намерения у них весьма серьезные — благодаря припрятанным козырям, Citroёn C3 Aircross до конца года должен завоевать не менее 1000 сердец, а дальше их количество будет расти так же быстро, как курсы валют во время кризиса. Во всяком случае, на это надеются в российском офисе марки. Получится ли — портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе премьерного тест-драйва новинки.