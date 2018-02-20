Укол зонтиком: Citroёn C3 Aircross против Nissan Juke и KIA Soul

Фото: Citroёn
Помните, сколько своим появлением наделал ажиотажа Nissan Juke? Пока одних от него тошнило, других переполнял бурный восторг. Последних оказалось гораздо больше — продажи авто радовали японцев и раздражали конкурентов. «Почему бы не повторить успех?», — подумали французы, и выкатили Citroёn C3 Aircross.
Вячеслав Василенко

Впрочем, пока они думали, корейцы со своим KIA Soul без стеснения, шума и пыли подмяли под себя сегмент субкомпактных кроссоверов. И вид такой же неоднозначный, как у Juke, и цена вкусная. Отсюда, собственно, и результат: во второй половине 2017 года миниатюрный «кореец» приворожил более 6000 россиян. В то время, как некогда популярный ниссановский «Джук» после возвращения на рынок нашел признание лишь у 1885 наших соотечественников. По объему продаж за указанный период его опередил даже изрядно подуставший американский Ford EcoSport, разошедшийся тиражом в 2043 автомобиля.

Французы же никому не угрожают, но намерения у них весьма серьезные — благодаря припрятанным козырям, Citroёn C3 Aircross до конца года должен завоевать не менее 1000 сердец, а дальше их количество будет расти так же быстро, как курсы валют во время кризиса. Во всяком случае, на это надеются в российском офисе марки. Получится ли — портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе премьерного тест-драйва новинки.

Внешне С3 Aircross выглядит так же забавно, как моя жена во время развода — испуганно, но привлекательно. Да, у этой машинки определенно есть свои шарм и амбиции, о чем свидетельствуют задранные кверху не только нос радиаторной решетки, но и глазницы фар головного света. «Изюма» добавляет деликатно выпуклая филейная часть. А какие изящные 17-дюймовые «сапоги» — ну просто закачаешься. Венчает образ защитный (читай — декоративный) пластиковый обвес.

Но и это еще не все: французская модель — та еще модница. Приодеть ее можно на любой вкус и цвет — на выбор предлагается без малого 100 различных комбинаций. Хотите обувь иного дизайна и верх в другом окрасе — пожалуйста. Мечтаете о ярких элементах и вставочках, контрастирующих с матовыми боковыми зеркалами и хромированными рейлингами — не вопрос. В общем, автомобиль, что называется, на стиле. А главное — в соответствии с эмоциями и настроением. Интересно, а как быть, если настроение вдруг резко поменяется?

Если вы думаете, что Citroёn готов охмурять или надоедать (нужное — подчеркнуть) исключительно внешним видом, то сильно ошибаетесь. В салоне — не менее интересно. Мало того, что он представлен в пяти различных вариантах исполнения, так еще и крайне удобно трансформируется. Задние кресла двигаются в продольном направлении, а их спинки регулируются по углу наклона. Недостатком пространства для ног не обделены ни передние, ни задние седоки. Багажный отсек является самым объемным в классе — 520 литров! Нельзя не сказать «мерси» за колесную базу в 2600 мм и длину авто, равную 4150 мм.

Что касается оформления интерьера, то тут все, как в лучших домах Парижа. Солидная акустическая система, огромная панорамная крыша, Start-Stop, не страдающий перегрузкой мультимедийный комплекс, умеющий общаться на языке смартфонов и отображать их содержимое на многоцветном штатном дисплее — согласитесь, не дурно для такого малыша. Да что там говорить: тут есть даже проекционный дисплей и беспроводная зарядка для «мобильников». Если KIA Soul сейчас тихонько фыркнул, то Nissan Juke просто забился в конвульсиях.

Еще бы, ведь помимо прочего в Citroёn С3 Aircross имеются система экстренного торможения, индикатор слежения за нахождением авто в пределах разметки, система определения усталости водителя, автоматически переключающийся с дальнего на ближний свет фар и функция, способная читать дорожные знаки. Как вам, некислый наборчик?

Коктейль делают еще более забористым обогрев лобового стекла, камера заднего вида и парочка умных ассистентов, помогающих не опозориться на спуске-подъеме. В качестве приятного дополнения — «автопарковщик», который не просто, как в случае с моей женой, выбирает место для стоянки, но еще и самостоятельно туда паркуется. Причем делает это как параллельно, так и перпендикулярно. Похоже, я нашел себе новую супругу. Тем более, что у нее есть защита картера и повышенной емкости АКБ.

На ходу компактный кроссовер чувствует себя так же, как стриптизерша на шесте: хватка — железная, повороты — виртуозные, а скорость — медленная. Во всяком случае, для резких ускорений потребуется утопить педаль газа в пол до самого упора. При этом 110-сильный бензиновый турбодвижок, сопряженный с шестиступенчатой АКП, будет пытаться перекричать французский шансон, мило играющий в салоне.

С другой стороны, Citroёn С3 Aircross создан не для гоночных эстафет, а для комфортного перемещения шасонье к шансоньетке или наоборот. Зато какой аппетит — в смешанном цикле автомобиль проглатывает немногим больше семи литров на сотню.

Да, расход горючки — бюджетненький, чего не скажешь о цене. Машина с базовым бензиновым мотором о 82 «лошадях» и шестискоростной «механикой» обойдется в 1 069 000 рублей. Дизель мощностью в 92 силы попросит доплатить 110 000 «деревянных», а «автомат» — еще 60 000. Топовый же вариант авто потянет на 1 317 000 в российской валюте.

Для сравнения: с более мощным 124-сильным бензиновым мотором и шестискоростной «механикой» KIA Soul попросит за себя всего 902 000 рублей. Его автоматическая версия с шестью ступенями и движком, развивающим 150 л. с., да к тому же в люксовом исполнении, выйдет в 1 120 000 целковых. А при покупке авто 2017 года можно сэкономить без малого 120 000 рублей. Нельзя не признать, довольно выгодные предложения у корейцев.

А чем могут похвастать японцы? В самой простой вариации Nissan Juke оценивается в 997 000 отечественных дензнаков. С теми же 117-сильным двигателем и вариатором, но с дополнительными плюшками-ватрушками в комплектации кроссовер обойдется минимум в 1 200 000 рублей. Иначе говоря, оба конкурента Citroёn С3 Aircross выигрывают и по прайсу, и по мощностным характеристикам. Впрочем, это не отнимает у французов права на укол зонтиком.

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20 февраля 2018
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