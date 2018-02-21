SsangYong привезет в Женеву совершенно новый кроссовер

Фото: SsangYong
На Женевском автосалоне, который откроется 6 марта, компания SsangYong презентует концептуальный кроссовер e-SIV. По словам представителей марки, шоу-кар призван дать представление о том, как будет выглядеть преемник модели Korando, продающейся в России под названием Actyon.
Виктория Базылева

Российские продажи SsangYong падают уже на протяжении четырех лет подряд. В докризисные времена официальные дилеры продавали по 30 000 автомобилей в год, в 2017-м объем реализованных машин составил всего каких-то 123 экземпляра. Всему виной напряженная экономическая ситуация прошлых лет.

В 2015-м автостроитель приостановил поставки автомобилей из Кореи и свернул производство машин на заводе Sollers во Владивостоке. Дилеры долгое время «раздавали» осевшие мертвым грузом на складах экземпляры, и в сравнении с результатами предыдущих годов продажи, естественно, просели.

В январе минувшего года SsangYong вернул на российский рынок кроссовер Actyon. Однако модель не оправдала надежд корейцев — ажиотажного спроса на нее не было, вероятнее всего, из-за завышенной цены. Машину в базовой версии оценили в 1 169 000 рублей. Те же деньги просят за нее и сегодня.

По данным зарубежных СМИ, в скором времени Actyon, или Korando, уйдет на покой, уступив свое место совершенно новому кроссоверу. Ожидается, что на Женевском моторшоу корейцы покажут предвестника новинки — концепт-кар e-SIV.

Судя по тизерным изображениям, автомобиль получил большую шестиугольную радиаторную решетку, как у последнего Rexton, и полностью светодиодную оптику. Машина приводится в движение электрической силовой установкой суммарной мощностью около 200 л. с. По словам представителей компании, максимальная дальность хода «зеленого» авто — 450 километров.

Предполагается, что предсерийную версию преемника Actyon/Korando презентуют уже в 2019 году. Возможно, однажды автомобиль доберется и до нашей страны. Если, конечно, корейцы не покинут российский рынок, испуганные мизерными продажами.

Кстати, на сегодняшний день помимо Actyon в модельный ряд SsangYong в России входят также Tivoli и Tivoli XLV. Стартовые прайсы этих авто — 999 000 и 1 289 000 рублей.

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21 февраля 2018
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