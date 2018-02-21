SsangYong привезет в Женеву совершенно новый кроссовер

Российские продажи SsangYong падают уже на протяжении четырех лет подряд. В докризисные времена официальные дилеры продавали по 30 000 автомобилей в год, в 2017-м объем реализованных машин составил всего каких-то 123 экземпляра. Всему виной напряженная экономическая ситуация прошлых лет.

В 2015-м автостроитель приостановил поставки автомобилей из Кореи и свернул производство машин на заводе Sollers во Владивостоке. Дилеры долгое время «раздавали» осевшие мертвым грузом на складах экземпляры, и в сравнении с результатами предыдущих годов продажи, естественно, просели.