Когда новый Infiniti QX50 будет доступен в России

В отличие от предшественника QX50 второго поколения больше похож на полноценный среднеразмерный кроссовер. Новая платформа позволила увеличить дорожный просвет нового QX50 до 218 мм без потерь для внутреннего пространства. Автомобиль оснащен вентилируемыми тормозными дисками спереди и сзади, диаметр передних 330 мм — на 10 мм больше, чем у предыдущего QX50.

Полный привод модели оснащен двумя новыми элементами системы динамического контроля VDC. Первый из них подтормаживает буксующие колеса, перераспределяя крутящий момент на колеса с лучшим сцеплением с дорожным покрытием. Второй блокирует отдельные колеса в поворотах, усиливая маневренность автомобиля.

Кроссовер укомплектован единственным двухлитровым мотором VC-Turbo мощностью 272 л. с. и безальтернативным вариатором. За океаном продажи новинки начнутся уже весной, а на российском рынке прием заказов намечен на ближайшее лето.

Наопмним, что накануне пердставители Infiniti обещали заполнить рынок серийныеми электрокарами в 2021 году. Модели будут исполнены в стиле концепт-кара Q Inspiration, представленного на последнем автосалоне в Детройте