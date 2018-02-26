Первое знакомство с новым Hyundai Santa Fe

Новый «Санта» сильно возмужал и стал моднее. Автомобиль длиной 4770 мм и шириной 1890 мм получил увеличенную до 2765 мм колесную базу, что принципиальным образом отразилось на внутреннем пространстве.

— Машина четвертого поколения продолжает успех модели во всем мире. Самый первый Santa Fe заложил фундамент развития линейки кроссоверов Hyundai Motor, — прокомментировал Лим Бюн Квон, исполнительный вице-президент Hyundai Motor Company.

Комфорту обитателей салона помимо прочего способствуют информационно-развлекательный мультимедийный комплекс с 7-дюймовым тачпадом, беспроводная зарядка для смартфонов, умеющих дружить с головным устройством, и дополнительная шумоизоляция.

За безопасность отвечает целая куча полезных электронных систем: в частности, система мониторинга по всему периметру авто, функции предотвращения столкновений и распознавания пешеходов.