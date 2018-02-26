Первое знакомство с новым Hyundai Santa Fe

Фото: Hyundai
В Корее прошла презентация нового, четвертого по счету поколения кроссовера Hyundai Santa Fe. Мировая премьера новинки состоится в марте на Женевском автосалоне. В России автомобиль появится во второй половине года.
Вячеслав Василенко

Новый «Санта» сильно возмужал и стал моднее. Автомобиль длиной 4770 мм и шириной 1890 мм получил увеличенную до 2765 мм колесную базу, что принципиальным образом отразилось на внутреннем пространстве.

— Машина четвертого поколения продолжает успех модели во всем мире. Самый первый Santa Fe заложил фундамент развития линейки кроссоверов Hyundai Motor, — прокомментировал Лим Бюн Квон, исполнительный вице-президент Hyundai Motor Company.

Комфорту обитателей салона помимо прочего способствуют информационно-развлекательный мультимедийный комплекс с 7-дюймовым тачпадом, беспроводная зарядка для смартфонов, умеющих дружить с головным устройством, и дополнительная шумоизоляция.

За безопасность отвечает целая куча полезных электронных систем: в частности, система мониторинга по всему периметру авто, функции предотвращения столкновений и распознавания пешеходов.

Внешне эффектный кроссовер перекликается с водородным Hyundai Nexo, новенькими i30 и Kona, о чем свидетельствуют полностью светодиодная зауженная оптика, агрессивного вида бамперы и массивная радиаторная решетка. Автомобиль прямо-таки на стиле!

Что касается агрегатов, то на европейском рынке новый Santa Fe поступит в продажу с парой дизелей объемом 2,0 и 2,2 литра, а также бензиновым 2,4-литровым бензиновым мотором разной степени форсировки.

В России, вероятно, появится еще и топовая 3,5-литровая версия с могучим V6 под капотом. Коробка передач — новейший восьмидиапазонный «автомат». Привод — полный.

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26 февраля 2018
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