Lexus опубликовал видеоролик с новым кроссовером UX

Судя по видеоролику, UX обзаведется широким экраном мультимедийного комплекса, цифровой приборной панелью и мультифункциональным рулевым колесом. Кроме того, в кадре можно рассмотреть блок управления климатической установкой и крупную кнопку запуска двигателя.

Никаких технических подробностей о кроссовере представители Lexus в преддверии премьеры не раскрывают. Они лишь отмечают, что автомобиль построен на новой модульной платформе, которая обеспечивает «высокую жесткость кузова и низкий центр тяжести». Предполагается, что новинка будет продаваться в трех модификациях UX200, UX250 и UX250h, но официально эти сведения пока не подтверждены.

По предварительным данным, UX250 оснастят 170-сильным мотором, а UX250h — гибридной силовой установкой суммарной мощностью 178 сил. Информации о базовом двигателе для UX200 на сегодняшний день нет.