Lexus опубликовал видеоролик с новым кроссовером UX

– Первые изображение и видео демонстрируют смелый и стильный дизайн новой модели, вдохновленный внедорожниками бренда Lexus. Возможности кроссовера подчеркнуты развитыми формами крыльев и колесных арок, высокой линией остекления, — говорится в пресс-релизе.
Lexus UX унаследовал многие черты у одноименного концепта, представленного японцами два года назад. Правда, в отличие от шоу-кара предсерийная версия обладает традиционными боковыми зеркалами вместо камер заднего вида, стандартными колесными дисками и более плаными линиями кузова.