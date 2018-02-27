Lexus опубликовал видеоролик с новым кроссовером UX

Фото: Lexus
Представители компании Lexus обнародовали первые изображения и видеоклип с новым кроссовером UX. Публичная премьера новинки, напомним, состоится 6 марта на Женевском моторшоу.
Виктория Базылева

– Первые изображение и видео демонстрируют смелый и стильный дизайн новой модели, вдохновленный внедорожниками бренда Lexus. Возможности кроссовера подчеркнуты развитыми формами крыльев и колесных арок, высокой линией остекления, — говорится в пресс-релизе.

Lexus UX унаследовал многие черты у одноименного концепта, представленного японцами два года назад. Правда, в отличие от шоу-кара предсерийная версия обладает традиционными боковыми зеркалами вместо камер заднего вида, стандартными колесными дисками и более плаными линиями кузова.

Судя по видеоролику, UX обзаведется широким экраном мультимедийного комплекса, цифровой приборной панелью и мультифункциональным рулевым колесом. Кроме того, в кадре можно рассмотреть блок управления климатической установкой и крупную кнопку запуска двигателя.

Никаких технических подробностей о кроссовере представители Lexus в преддверии премьеры не раскрывают. Они лишь отмечают, что автомобиль построен на новой модульной платформе, которая обеспечивает «высокую жесткость кузова и низкий центр тяжести». Предполагается, что новинка будет продаваться в трех модификациях UX200, UX250 и UX250h, но официально эти сведения пока не подтверждены.

По предварительным данным, UX250 оснастят 170-сильным мотором, а UX250h — гибридной силовой установкой суммарной мощностью 178 сил. Информации о базовом двигателе для UX200 на сегодняшний день нет.

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27 февраля 2018
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