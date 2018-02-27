Объявлены российские цены на новый китайский кроссовер Geely Atlas

Фото: Geely
В России стартовали продажи нового китайского кроссовера Geely Atlas, известного на родине как Bo Yue. Приобрести автомобиль можно, заплатив не менее 1 029 990 рублей.
Виктория Базылева

Концептуальный кроссовер NL3, ставший предвестником совершенно новой модели, Geely презентовала россиянам еще два года назад на Московском международном автосалоне. Представители компании возложтили на автомобиль огромные надежды, пообещав, что новинка в корне изменит представление потребителей о машинах марки «Джили», а также поможет существенно повысить уровень продаж.

С 2016 года китайцы аккуратно подогревали интерес публики к новой модели, не называя при этом ни дат начала продаж, ни цен. В конце минувшего года они наладили производство «Атласа» на новом заводе «Белджи» в Белоруссии и даже устроили для представителей СМИ премьерный тест-драйв. Кстати, испытать машину в числе первых посчастливилось и корреспонденту портала «АвтоВзгляд» — подробно почитать о том, чем покупателей порадует и огорчит китайский кроссовер, можно здесь.

Лишь в середине февраля пресс-служба Geely предоставила подробную информацию о модификациях и комплектациях SUV, ориентированного на Россию. Оказалось, что в нашей стране Atlas получит только две модификации с бензиновыми движками мощностью 139 и 149 л. с. А версия со 184-сильным турбомотором приедет к нам позже.

Россиянам предложат кроссоверы в трех комплектациях — Standart, Comfort и Luxury. Уже в базовом исполнении машины располагают множеством систем безопасности, в числе которых ESP, ABS и ассистент при экстренном торможении. Автомобили оборудованы датчиком давления в шинах, «детскими замками», аудиосистемой с четырьмя динамиками, климат-контролем, обогревом передних кресел и зеркал.

«Атласу» в средней комплектации Comfort положены задние парктроники, система бесключевого доступа, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым тачпадом и поддержкой смартфонов, а также мультифункциональное рулевое колесо, отделанное кожей. Машины в топовой версии, помимо прочего, оснащаются передними парктрониками, камерой заднего вида, дополнительными подушками безопасности, двухзонным климат-контролем, цифровой приборной панелью и датчиком дождя.

Полноприводные модификации, широкий список оборудования, привлекательный экстерьер, эргономичный салон — ну все при нем! Судьба многообещающей новинки оставалась туманной лишь из-за цены, которая до последнего держалась в строжайшем секрете. Наконец, во время московской презентации Atlas китайцы объявили долгожданные прайсы. Итак, стартовый ценник машины — 1 029 990 рублей.

Увы, но вопреки ожиданиям, Geely так и не смогла уложиться в миллион целковых. Тем не менее, и этот прайс весьма интересен, поскольку, учитывая оснащенность модели даже в базе, практически никто из конкурентов не может похвастать такими же щадящими расценками. Особенно если учесть, что покупая этого китайца по программе трейд ин, клиент получает машину за 999 990 рублей.

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27 февраля 2018
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