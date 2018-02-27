Объявлены российские цены на новый китайский кроссовер Geely Atlas

С 2016 года китайцы аккуратно подогревали интерес публики к новой модели, не называя при этом ни дат начала продаж, ни цен. В конце минувшего года они наладили производство «Атласа» на новом заводе «Белджи» в Белоруссии и даже устроили для представителей СМИ премьерный тест-драйв. Кстати, испытать машину в числе первых посчастливилось и корреспонденту портала «АвтоВзгляд» — подробно почитать о том, чем покупателей порадует и огорчит китайский кроссовер, можно здесь.

Лишь в середине февраля пресс-служба Geely предоставила подробную информацию о модификациях и комплектациях SUV, ориентированного на Россию. Оказалось, что в нашей стране Atlas получит только две модификации с бензиновыми движками мощностью 139 и 149 л. с. А версия со 184-сильным турбомотором приедет к нам позже.