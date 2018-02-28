Греби отсюда: внедорожный тест-драйв Nissan Qashqai

Фото: Вячеслав Василенко
Если вы думаете, что «паркетники» созданы исключительно для езды по городу, а реже для борьбы с ласковым бездорожьем по пути на дачу, то смеем вас разубедить. Некоторые представители модного ныне сегмента умеют не только перепрыгивать через бордюры и доставлять тещу до огорода, но и кое-что еще.
Вячеслав Василенко

Почему у нас так популярен японский Nissan Qashqai? Ответ очевиден: он дешевле BMW X3 и тому подобных «тачек» с кольцами и недоделанным пацификом на капоте. За минувший год «японец» приворожил более 20 000 россиян.

Еще бы, ведь автомобиль честно едет на свои деньги. Нет, конечно, не летит и не выписывает пируэты, как эти самые птицы большого полета из не менее большой немецкой тройки, но покоряет время и пространство вполне себе адекватно и без понтов.

Впрочем, об особенностях эксплуатации автомобиля из Страны восходящего солнца с веселым для русского слуха названием портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал — подробнее можно прочитать здесь. А вот о том, как «Кашкай» ведет себя на бездорожье, да еще и зимнем, давайте поговорим.

Итак, картина маслом: лес, грунтовка, снегопад. Цель: сделать самые красивые фотоснимки уходящей зимы, а главное проверить — придется ли, доверившись этой машине, бежать за трактором. Ну кто не рискует, тот не автор этих строк. Вперед, Nissan Qashqai, удиви меня!

И что же вы думаете, ребята? Японский кроссовер действительно удивил. То ли Nissan Qashqai — машина, которая не боится внедорожных трудностей и снежного плена, то ли прокладка между рулем и сиденьем все еще держится и не протекает. Факт на лицо: фотографии получены, все препятствия преодолены. Вы, наверное, скажете: «фотошоп»! Ага, такой же фотошоп, как губы у Анджелины Джолли.

Я серьезно: заснеженную колею автомобиль проходит играючи, пусть и пугая бессистемными подергиваниями руля. Барханы форсирует так же элегантно, как это делают друг с другом герои хентай порно. А сугробы он «переваривает» не хуже, чем наши желудки жвательную резинку.

Там, где кроссовер падает на брюхо и засаживает себя по самый клиренс, помогает имитация «понижайки». Да, придется покачаться и, возможно, даже попотеть, но при умелом обращении со штурвалом и педалями машина не заставит вспоминать о лопате и отсутствии буксировочного троса.

В режиме полного привода Nissan Qashqai гребет так, что порой думаешь, а не адреналин ли в топливном баке вместо бензина? Реально: откуда столько сил и амбиций у вроде бы типичного городского «паркетника»?

Понятное дело, что на откровенный off-road ему лучше не соваться, но средней опасности буераки он преодолевает уверенно. Хотя, признаться честно, пару раз в голове все же пронеслась фраза из Comedy Club «Слаик, чо-то я очкую, Слаик». Первый раз, когда стало темнеть, а второй — при развороте между деревьями. Впрочем, в ходе съемок и подготовки материала ни одно дерево не пострадало.

Ну а появление очередного седого волоса на моей голове вряд ли кто-нибудь заметит — у Федора Бондарчука и его чуть менее успешного голливудского коллеги Вин Дизеля никто ведь не заметил. Машина же получает заслуженный лайк. От вас ждем репоста, а кто не поделился, тот Боря Моисеев.

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28 февраля 2018
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