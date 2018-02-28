Греби отсюда: внедорожный тест-драйв Nissan Qashqai

Почему у нас так популярен японский Nissan Qashqai? Ответ очевиден: он дешевле BMW X3 и тому подобных «тачек» с кольцами и недоделанным пацификом на капоте. За минувший год «японец» приворожил более 20 000 россиян.

Еще бы, ведь автомобиль честно едет на свои деньги. Нет, конечно, не летит и не выписывает пируэты, как эти самые птицы большого полета из не менее большой немецкой тройки, но покоряет время и пространство вполне себе адекватно и без понтов.

Впрочем, об особенностях эксплуатации автомобиля из Страны восходящего солнца с веселым для русского слуха названием портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал — подробнее можно прочитать здесь. А вот о том, как «Кашкай» ведет себя на бездорожье, да еще и зимнем, давайте поговорим.