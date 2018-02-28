Hyundai представил новую модификацию кроссовера Kona

Совершенно новый компактный кроссовер Hyundai Kona дебютировал в июне минувшего года. Конкурента модели Nissan Juke оснастили бензиновыми моторами мощностью 120 и 165 л. с., а также дизельным двигателем, который в зависимости от форсировки выдает 115 или 135 сил. Теперь же корейцы выпустили экологически чистую версию, укомплектованную электрической силовой установкой.
По факту Hyundai Kona получил даже не одну, а сразу две «зеленые» модификации с агрегатами разной мощности. Базовая располагает 135-сильным электромотором, старшей положен двигатель, генерирующий 204 л. с. Помимо того, версия с более мощной установкой располагает и более емкой аккумуляторной батареей. Максимальный запас хода автомобиля составляет 300 или 470 километров соответственно.