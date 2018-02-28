Hyundai представил новую модификацию кроссовера Kona

Фото: www.netcarshow.com
Самый маленький кроссовер в модельном ряду Hyundai получил электрифицированную модификацию. Продажи новинки стартуют в Европе летом, до нас же ни бензиновая, ни дизельная, ни электрическая Kona в обозримом будущем не доберутся.
Виктория Базылева

Совершенно новый компактный кроссовер Hyundai Kona дебютировал в июне минувшего года. Конкурента модели Nissan Juke оснастили бензиновыми моторами мощностью 120 и 165 л. с., а также дизельным двигателем, который в зависимости от форсировки выдает 115 или 135 сил. Теперь же корейцы выпустили экологически чистую версию, укомплектованную электрической силовой установкой.

По факту Hyundai Kona получил даже не одну, а сразу две «зеленые» модификации с агрегатами разной мощности. Базовая располагает 135-сильным электромотором, старшей положен двигатель, генерирующий 204 л. с. Помимо того, версия с более мощной установкой располагает и более емкой аккумуляторной батареей. Максимальный запас хода автомобиля составляет 300 или 470 километров соответственно.

Фото: www.netcarshow.com

От Kona c традиционными ДВС электрическая отличается и внешне — корейцы снабдили кроссовер перелицованными бамперами, 17-дюймовыми колесными дисками и радиаторной решеткой особого дизайна. В салоне машины установили цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с 7- или 8-дюймовым экраном, проекционный дисплей и аудиосистму Krell.

В Европе Hyundai Kona, работающая на традиционном топливе, уже продается. «Зеленые» машины появятся в шоу-румах дилеров ближе к лету. Планов по выводу кроссовера на российский рынок у корейцев пока нет, об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказал глава «Хенде Мотор СНГ» Алексей Калицев:

– Шанс, что «Кона» приедет в Россию, есть. Но пока мы скептически оцениваем возможность вывода этой модели ввиду того, что у нас есть локальный продукт — односегментник Hyundai Creta. К новому кроссоверу будем присматриваться, но запускать его в продажу в ближайшее время не планируем.

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28 февраля 2018
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