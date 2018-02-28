Hyundai представил новую модификацию кроссовера Kona

От Kona c традиционными ДВС электрическая отличается и внешне — корейцы снабдили кроссовер перелицованными бамперами, 17-дюймовыми колесными дисками и радиаторной решеткой особого дизайна. В салоне машины установили цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с 7- или 8-дюймовым экраном, проекционный дисплей и аудиосистму Krell.

В Европе Hyundai Kona, работающая на традиционном топливе, уже продается. «Зеленые» машины появятся в шоу-румах дилеров ближе к лету. Планов по выводу кроссовера на российский рынок у корейцев пока нет, об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказал глава «Хенде Мотор СНГ» Алексей Калицев:

– Шанс, что «Кона» приедет в Россию, есть. Но пока мы скептически оцениваем возможность вывода этой модели ввиду того, что у нас есть локальный продукт — односегментник Hyundai Creta. К новому кроссоверу будем присматриваться, но запускать его в продажу в ближайшее время не планируем.