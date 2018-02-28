Новый большой кроссовер Hyundai впервые замечен на тестах

Достаточно сложно рассмотреть какие-либо детали экстерьера, поскольку тестовый экземпляр затянут в плотную камуфляжную пленку. Тем не менее, мы видим, что внешний вид нового SUV выдержан в стиле последних моделей кроссоверов. Проглядывается узкая передняя оптика, позаимствованная у Kona, крупная радиаторная решетка, хромированные планки на окнах и вертикальные фонари, не свойственные для машин «Хендэ». Судя по фотографиям, опубликованным порталом Autoblog, в автомобиле могут разместиться помимо водителя шестеро пассажиров.

Предполагается, что премьера кроссовера состоится примерно через год, может даже чуть позже. Вероятнее всего, машину оснастят теми же силовыми агрегатами, которыми укомплектуют родственный KIA Telluride. Это авто, напомним, также в настоящее время проходит дорожные испытания и готовится к премьере.