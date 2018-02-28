Объявлена дата российской премьеры Hyundai Santa Fe нового поколения

Внешне четвертый Hyundai Santa Fe напоминает компатный кроссовер Kona, дебютировавший летом прошлого года. Вместе с тем, некоторые решения дизайнеры явно позаимствовали у новейшего водородного Nexo и последнего i30. «Санта» получил более узкую оптику, видоизмененные бамперы и крупную радиаторную решетку.

В список оснащения нового Hyundai Santa Fe вошли несколько новых опций активной безопасности, объединенных в единый комплекс Hyundai Smart Sense. Кроме того, авто укомплектовали информационно-развлекательной системой с семидюймовым сенсорным дисплеем и беспроводной зарядкой для смартфонов.

Информация о силовых агрегатах кроссовера, ориентированного на российский рынок, пока держится в секрете. В Европе «Санта» будет продаваться с двумя дизельными двигателями объемом 2,0 и 2,2 литра, а также бензиновым 2,4-сильным мотором в нескольких степенях форсировки. Коробка передач — новейший восьмиступенчатый «автомат», привод — исключительно полный.

Мировая премьера нового Hyundai Santa Fe, напомним, состоится 6 марта на Женевском автосалоне.