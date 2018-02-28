Объявлена дата российской премьеры Hyundai Santa Fe нового поколения

Фото: Hyundai
Компания Hyundai анонсировала дату российской презентации кроссовера Santa Fe следующей генерации. Автомобиль покажут на Московском международном автосалоне, который откроет свои двери для посетителей 29 августа.
Виктория Базылева

Внешне четвертый Hyundai Santa Fe напоминает компатный кроссовер Kona, дебютировавший летом прошлого года. Вместе с тем, некоторые решения дизайнеры явно позаимствовали у новейшего водородного Nexo и последнего i30. «Санта» получил более узкую оптику, видоизмененные бамперы и крупную радиаторную решетку.

В список оснащения нового Hyundai Santa Fe вошли несколько новых опций активной безопасности, объединенных в единый комплекс Hyundai Smart Sense. Кроме того, авто укомплектовали информационно-развлекательной системой с семидюймовым сенсорным дисплеем и беспроводной зарядкой для смартфонов.

Информация о силовых агрегатах кроссовера, ориентированного на российский рынок, пока держится в секрете. В Европе «Санта» будет продаваться с двумя дизельными двигателями объемом 2,0 и 2,2 литра, а также бензиновым 2,4-сильным мотором в нескольких степенях форсировки. Коробка передач — новейший восьмиступенчатый «автомат», привод — исключительно полный.

Мировая премьера нового Hyundai Santa Fe, напомним, состоится 6 марта на Женевском автосалоне.

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28 февраля 2018
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