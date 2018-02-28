Первые подробности о новом кроссовере Skoda

Skoda Vision X укомплектовали гибридной установкой, состоящей из 1,5-литрового 130-сильного турбомотора и двух электродвигателей — по одному на каждой оси. Соответственно, ведущими в зависимости от выбранной конфигурации выступают передние, задние или все колеса. Кроме того, автомобиль оснащен несколькими емкостями для газа — при необходимости кроссовер может «питаться» и этим топливом.

Как заявляет производитель, первую сотню Vision X набирает за 9,3 секунды, а его скорость достигает отметки в 200 км/ч. Максимальная дальность хода машины равняется 650 км, но исключительно на электротяге авто может проехать не более двух километров.

Пока это все, что известно о новом концептуальном SUV, который чехи покажут в Женеве. Другие подробности, очевидно, станут известны в день премьеры — 6 марта.