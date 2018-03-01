Семиместный кроссовер Honda CR-V в Россию не приедет

На сегодняшний день информации об удлиненном Honda CR-V не так много. Известно, что в состав гибридной установки автомобиля войдет двухлитровый бензиновый двигатель, два электромотора и одноступенчатая трансмиссия с фиксированным передаточным числом.

Этот агрегат может работать в одном из трех режимов — в комбинированном, на традиционном ДВС с подключением электромотора только при резком ускорении или же на электротяге. Ведущими у кроссовера выступают передние колеса, полный привод будет доступен лишь в качестве опции.

Прочих подробностей о семиместном CR-V представители компании пока не раскрывают. Очевидно, они объявят технические характеристики машины во время официальной презентации, которая состоится 6 марта на Женевском моторшоу.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе японской марки, планов по выводу новой модификации кроссовера на наш авторынок у компании Honda пока нет. Напомним, сейчас в России CR-V продается с двумя моторами мощностью 150 и 186 л. с. по цене от 1 859 900 рублей.