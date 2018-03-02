Mercedes-Benz опубликовал фотографии нового кроссовера EQC

Заключительные дорожные тесты нового Mercedes-Benz EQC проводились за Северным полярным кругом при температуре −35 градусов по Цельсию. В лапландском городе Арьеплуге по испытательному полигону со скоростными участками, уклонами и различными типами покрытия Daimler традиционно «гоняет» все свои автомобили, прежде чем те выйдут в свет.

Никаких подробностей о EQC представители Mercedes-Benz пока не раскрывают. Однако учитывая, что предвестник модели, концептуальный Generation EQ, показанный в сентябре 2016 года, обладал двумя электромоторами суммарной мощностью 408 л. с., можно предположить, что их установят и на серийную версию.