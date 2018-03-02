Mercedes-Benz опубликовал фотографии нового кроссовера EQC

Фото: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz готовит к премьере свой первый серийный электрокар — кроссовер EQC. В преддверии дебюта новинки, который состоится на следующей неделе в Женеве, штутгартцы опубликовали несколько снимков тестовой машины, проходящей зимние испытания.
Виктория Базылева

Заключительные дорожные тесты нового Mercedes-Benz EQC проводились за Северным полярным кругом при температуре −35 градусов по Цельсию. В лапландском городе Арьеплуге по испытательному полигону со скоростными участками, уклонами и различными типами покрытия Daimler традиционно «гоняет» все свои автомобили, прежде чем те выйдут в свет.

Никаких подробностей о EQC представители Mercedes-Benz пока не раскрывают. Однако учитывая, что предвестник модели, концептуальный Generation EQ, показанный в сентябре 2016 года, обладал двумя электромоторами суммарной мощностью 408 л. с., можно предположить, что их установят и на серийную версию.

Mercedes-Benz Generation EQ Concept (2016) - Фото: www.netcarshow.com

Производство новинки наладят на заводе в американском штате Алабама — там же, где сегодня собираются GLE и GLS. По некоторым данным, в продажу электрический EQC поступит в следующем году. Привезут ли «зеленую» машину штутгартцы к нам — пока непонятно.

Как известно, экологически чистые авто пользуются в России катастрофически низким спросом, но несмотря на это компания Jaguar, к примеру, все же выводит на наш рынок свой I-Pace. Не исключено, что Mercedes-Benz последует примеру британского автостроителя — разумеется, не ради продаж, а «чтобы было».

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2 марта 2018
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