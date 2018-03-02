Объявлены сроки появления в России нового кроссовера Jaguar I-Pace

В преддверии мирового дебюта Jaguar I-Pace британцы организовали онлайн-презентацию машины в режиме реального времени. Трансляция велась с завода компании Magna Steyr, партнера Jaguar Land Rover, в австрийском городе Грац, где уже выпустили первые автомобили.

Любопытно, что раскрывать технические подробности новинки в прямом эфире представители марки не стали — похоже, автостроитель решил сохранить интригу до публичной премьеры. Известно лишь, что I-Pace оснащен 90-киловаттчасной аккумуляторной батареей, а на разгон до сотни ему требуется всего 4,8 секунды. О силовой установке пока ничего не известно.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover, старт российских продаж электрического кроссовера I-Pace намечен на осень нынешнего года. Подробную информацию о комплектациях и ценах автомобиля производитель опубликует летом.