Рассекречен интерьер Volkswagen Touareg нового поколения

Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen продолжает подогревать интерес публики к новому Touareg, раскрывая все новые и новые подробности. Накануне производитель из Вольфсбурга опубликовал первые фотографии интерьера машины, премьера которой состоится 23 марта.
Виктория Базылева

Благодаря многочисленным шпионским снимкам мы уже имеем некоторое представление об экстерьере нового Touareg. Теперь же нам представилась возможность рассмотреть и его интерьер — Volkswagen обнародовал несколько фотографий салона машины. Изменения, надо сказать, произошли кардинальные.

По данным Automotive News, кроссовер оборудовали 12-дюймовой цифровой приборной панелью и крупным экраном диагональю 15 дюймов на центральной консоли. Посредством этого дисплея осуществляется управление информационно-развлекательным комплексом и другими системами автомобиля.

Полностью отказываться от физических кнопок в Volkswagen не стали. В частности, на своих местах остались две «крутилки», с помощью которых водитель регулирует высоту пневмоподвески и выбирает режимы движения. Кстати, новая концепция оформления интерьера Touareg получила название Innovision Cockpit.

Никаких технических подробностей о новинке на сегодняшний день нет — их раскроют во время официальной презентации модели, которая состоится 23 марта на специальном мероприятии в Пекине. Ожидается, что до нашей страны сменивший генерацию кроссовер доберется летом или осенью нынешнего года.

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2 марта 2018
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