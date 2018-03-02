Рассекречен интерьер Volkswagen Touareg нового поколения

Благодаря многочисленным шпионским снимкам мы уже имеем некоторое представление об экстерьере нового Touareg. Теперь же нам представилась возможность рассмотреть и его интерьер — Volkswagen обнародовал несколько фотографий салона машины. Изменения, надо сказать, произошли кардинальные.

По данным Automotive News, кроссовер оборудовали 12-дюймовой цифровой приборной панелью и крупным экраном диагональю 15 дюймов на центральной консоли. Посредством этого дисплея осуществляется управление информационно-развлекательным комплексом и другими системами автомобиля.