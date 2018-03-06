Chery опубликовала фотографии салона семиместного кроссовера Tiggo 8

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе российского офиса Chery, рассматривается возможность вывода на наш авторынок двух абсолютно новых автомобилей. Уже до конца нынешнего года модельный ряд «поднебесной» марки, который на сегодняшний день состоит из Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5, может пополниться кроссоверами Tiggo 4 и Tiggo 7. Тем временем на родине в КНР производитель уже готовит к премьере новый семиместный Tiggo 8.

Нетрудно догадаться, что «восьмерка» станет самым большим SUV в линейке Chery. По данным местных СМИ, автомобиль построили на базе модели Tiggo 5X. В движение кроссовер приводится 2,0-литровым 122-сильным атмосферником или 1,5-литровым турбомотором мощностью 152 л. с. C ними трудятся пятиступенчатая «механика», шестидиапазонный «робот» или вариатор. Привод традиционно для китайских SUV — передний.