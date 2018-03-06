Chery опубликовала фотографии салона семиместного кроссовера Tiggo 8

Фото: Chery
Китайский автостроитель Chery опубликовал первые снимки интерьера своего нового семиместного кроссовера Tiggo 8. Ожидается, что публичная премьера флагманского SUV состоится в апреле на Пекинском автосалоне.
Виктория Базылева

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе российского офиса Chery, рассматривается возможность вывода на наш авторынок двух абсолютно новых автомобилей. Уже до конца нынешнего года модельный ряд «поднебесной» марки, который на сегодняшний день состоит из Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5, может пополниться кроссоверами Tiggo 4 и Tiggo 7. Тем временем на родине в КНР производитель уже готовит к премьере новый семиместный Tiggo 8.

Нетрудно догадаться, что «восьмерка» станет самым большим SUV в линейке Chery. По данным местных СМИ, автомобиль построили на базе модели Tiggo 5X. В движение кроссовер приводится 2,0-литровым 122-сильным атмосферником или 1,5-литровым турбомотором мощностью 152 л. с. C ними трудятся пятиступенчатая «механика», шестидиапазонный «робот» или вариатор. Привод традиционно для китайских SUV — передний.

Фото: k.sina.cn

Накануне китайцы опубликовали первый снимок интерьера модели. Судя по изображению, основные дизайнерские решения для оформления салона новинки «Чери» позаимствовала у младшей модели Tiggo 7. Большой кроссовер разве что обзавелся другим рулевым колесом, цифровой приборной панелью, расширенной центральной консолью и видоизмененными дефлекторами вентиляционной системы.

По некоторым данным, в список базового оснащения Tiggo 8 войдут система стабилизации, электронный стояночный тормоз, кондиционер, аудиосистема с четырьмя динамиками, датчик давления в шинах и 16-дюймовые легкосплавные диски. В топовых комплектациях автомобили обладают камерой заднего вида, системой запуска двигателя кнопкой и бесключевым доступ в салон, круиз-контролем, парктрониками, обитыми кожей сиденьями и панорамным люком с электроприводом.

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6 марта 2018
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