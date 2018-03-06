Женева-2018: Hyundai Santa Fe четвертого поколения приедет в Россию осенью

Фото: "АвтоВзгляд"
О новом поколении популярного в России среднеразмерного кроссовера Hyundai Santa Fe и до его мировой премьеры в Женеве было известно практически все. Ведь автомобиль не раз показывали на домашних выставках, он даже тестировался европейскими журналистами. Тем не менее, на взгляд портала «АвтоВзгляд», машина достойна того, чтобы рассказать о ней еще раз.
Александр Ростарчук

Внешне она совершенно не похожа на предшественников и будет ярко выделяться в потоке благодаря огромной решетке радиатора. Впрочем, эта деталь не делает машину агрессивной, и даже наоборот — придает ей сходство с огромным и добродушным, но довольно мощным животным.

Хотя, на наш взгляд, общий вид передка несколько портит двухъярусная головная оптика, где узенькие дневные ходовые огни расположены над крупными светодиодными фарами. Однако корейские дизайнеры очень гордятся таким решением. Что ж, посмотрим на реакцию потребителя. А возвращаясь к общему восприятию силуэта новинки, при взгляде сбоку агрессии в ней не наблюдается. Вот стремительности и спортивности — хоть отбавляй.

  • Фото: "АвтоВзгляд"

Под капотом «корейца» могут на выбор покупателя разместиться бензиновые двигатели объемом 2,4 литра мощностью 172 или 185 л. с., или 2,2-литровый 197-сильный турбодизель. Кроме того, будут доступны 2-литровые дизели с отдачей 150 или 182 л. с. в зависимости от исполнения. Любопытно, что дизельные версии агрегатируются с новейшим 8-ступенчатым «автоматом», а все остальные — со старыми 6-скоростными МКП И АКП. Покупатель может выбрать и привод — передний или полный с электронной муфтой.

Более подробно об автомобиле вы можете прочесть здесь. Нам же остается добавить, что новый Hyundai Santa Fe начнут продавать в России уже осенью 2018 года.

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6 марта 2018
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