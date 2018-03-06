Женева-2018: Hyundai Santa Fe четвертого поколения приедет в Россию осенью

Внешне она совершенно не похожа на предшественников и будет ярко выделяться в потоке благодаря огромной решетке радиатора. Впрочем, эта деталь не делает машину агрессивной, и даже наоборот — придает ей сходство с огромным и добродушным, но довольно мощным животным.

Хотя, на наш взгляд, общий вид передка несколько портит двухъярусная головная оптика, где узенькие дневные ходовые огни расположены над крупными светодиодными фарами. Однако корейские дизайнеры очень гордятся таким решением. Что ж, посмотрим на реакцию потребителя. А возвращаясь к общему восприятию силуэта новинки, при взгляде сбоку агрессии в ней не наблюдается. Вот стремительности и спортивности — хоть отбавляй.