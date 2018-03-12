Кроссовер Volkswagen Touareg нового поколения приехал в Россию

О новом Volkswagen Touareg на сегодняшний день известно не так много. Кроссовер построили на модульной платформе MLB Evo, знакомой нам по Audi Q7, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne и другим моделям концерна. По сравнению со своим предшественником новый «Туарег» увеличился в габаритах, но «сбросил» несколько килограммов.

Никакой информации о силовых агрегатах кроссовера пока нет. По предварительным данным, моторная гамма модели расширится за счет 2,5-литрового турбодвигателя, которым будет комплектоваться «заряженная» R-модификация, а также гибридной силовой установки. Так ли это на самом деле — узнаем совсем скоро.

Напомним, что в нашей стране Touareg входит в тройку самых популярных моделей Volkswagen наряду с седаном Polo и кроссовером Tiguan. Цены на нынешнюю версию авто начинаются с отметки в 3 029 000 рублей. Ожидается, что новый «Туарег» доберется до российского авторынка летом или осенью.