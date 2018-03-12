Объявлены цены на новый семиместный кроссовер Volkswagen Teramont

Как и предполагалось, в нашу страну Volkswagen Teramont будет поставляться из Соединенных Штатов с двумя моторами: двухлитровым турбодвигателем мощностью 220 л. с. и 280-сильным объемом 3,6 литра. Коробка передач — безальтернативный восьмиступенчатый «автомат», привод — исключительно полный 4Motion.

Автомобиль построен на модульной платформе MQB, знакомой нам по ряду моделей Volkswagen, Audi и Skoda. Длина семиместного кроссовера составляет 5036 мм, ширина — 1989 мм, высота — 1769 мм. Стоит отметить, что дорожный просвет «Терамонта» равняется 203 мм.