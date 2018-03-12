Объявлены цены на новый семиместный кроссовер Volkswagen Teramont

Фото: Volkswagen
Официальные дилеры Volkswagen приступили к приему заказов на самый большой кроссовер вольфсбургской марки — модель Teramont. Цены на новинку варьируются в диапазоне от 2 799 000 до 3 779 000 рублей.
Виктория Базылева

Как и предполагалось, в нашу страну Volkswagen Teramont будет поставляться из Соединенных Штатов с двумя моторами: двухлитровым турбодвигателем мощностью 220 л. с. и 280-сильным объемом 3,6 литра. Коробка передач — безальтернативный восьмиступенчатый «автомат», привод — исключительно полный 4Motion.

Автомобиль построен на модульной платформе MQB, знакомой нам по ряду моделей Volkswagen, Audi и Skoda. Длина семиместного кроссовера составляет 5036 мм, ширина — 1989 мм, высота — 1769 мм. Стоит отметить, что дорожный просвет «Терамонта» равняется 203 мм.

Фото: Volkswagen

В России фольксвагеновский флагман продается в четырех комплектациях: Origin, Respect, Status и Exclusive. Уже в базовом исполнении машины располагают круиз-контролем, системой выбора режимов движения, обогревом передних кресел, трехзонным климат-контролем и мультимедийным комплексом Composition Media с восьмидюймовым тачпадом.

Ценник Volkswagen Teramont в версии Origin начинается с отметки в 2 799 000 рублей. За кроссовер в топовой комплектации Exclusive с 20-дюймовыми колесными дисками, панорамной крышей, вентиляцией передних сидений, системой автоматический парковки и 220-сильным двигателем дилеры попросят уже не менее 3 579 000 целковых. А авто, оснащенное старшим мотором в 280 сил, обойдется как минимум в 3 779 000 рублей.

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12 марта 2018
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