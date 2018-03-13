Кроссовер Ford Kuga нового поколения впервые замечен на тестах

На днях фотошпионам удалось впервые поймать в объективы своих камер тестовый мул кроссовера Kuga, на котором в настоящее время обкатываются силовые агрегаты для следующего поколения модели. Снимки машины, свидетельствующие лишь о том, что работа над новинкой уже ведется, опубликовало издание AutoExpress.

Разумеется, все технические подробности о кроссовере пока держатся в секрете. По некоторым данным, автомобиль построили на той же модульной платформе, что лежит в основе последнего Focus. Моторная гамма «Куги» может пополниться гибридной силовой установкой. О прочих новшествах на сегодняшний день ничего не известно.