Кроссовер Ford Kuga нового поколения впервые замечен на тестах

Фото: www.autoexpress.co.uk
Компания Ford приступила к разработке кроссовера Kuga третьей генерации, что подтверждается свежими шпионскими фотографиями. Ожидается, что новинка дебютирует ближе к концу 2019 или в начале 2020 года.
Виктория Базылева

На днях фотошпионам удалось впервые поймать в объективы своих камер тестовый мул кроссовера Kuga, на котором в настоящее время обкатываются силовые агрегаты для следующего поколения модели. Снимки машины, свидетельствующие лишь о том, что работа над новинкой уже ведется, опубликовало издание AutoExpress.

Разумеется, все технические подробности о кроссовере пока держатся в секрете. По некоторым данным, автомобиль построили на той же модульной платформе, что лежит в основе последнего Focus. Моторная гамма «Куги» может пополниться гибридной силовой установкой. О прочих новшествах на сегодняшний день ничего не известно.

Фото: www.autoexpress.co.uk

Напомним, что сейчас в нашей стране продается рестайлинговая версия Ford Kuga. Машины для российского рынка, производство которых налажено на заводе Ford в Елабуге, оснащаются 1,5- и 2,5-литровыми моторами мощностью 150 и 182 л. с. И с тем, и с другим двигателем трудится шестиступенчатая автоматическая коробка передач, привод — передний или полный.

Ожидается, что американцы презентуют третью Kuga через год или даже два — в продажу авто поступит не раньше 2020-го. О сроках появления кроссовера в России говорить еще слишком рано, не исключено, что к нам машина приедет с задержкой.

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13 марта 2018
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