Объявлена дата премьеры кроссовера Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota
Компания Toyota опубликовала первое тизерное изображение кроссовера RAV4 пятой генерации. Одновременно японцы объявили и дату премьеры новинки — они представят автомобиль публике 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке.
Виктория Базылева

Toyota RAV4 входит в число самых любимых россиянами кроссоверов — в прошлом году «Рафики» разлетелись тиражом почти в 33 000 единиц. По результатам продаж эта модель обосновалась на почетном третьем месте в сегменте SUV, пропустив вперед лишь Hyundai Creta и Renault Duster.

В январе-феврале года нынешнего ситуация немного изменилась — RAV4 откатился на шестую строчку, сумев привлечь внимание 3652 покупателей. Конечно, первые месяцы совсем не показательны. И можно с уверенностью предположить, что в скором времени кроссовер вернет утраченные позиции.

Фото: www.motor1.com

Способствовать повышению покупательского спроса могла бы и смена поколения модели. Да вот только до России RAV4 пятой генерации, вероятнее всего, доберется еще не скоро. Вспомнить хотя бы историю с кроссовером C-HR, который едет к нам уже без малого полтора года, или с новой Camry, дебютировавшей еще весной 2017-го…

Никаких подробностей о пятом RAV4 в Toyota не раскрывают. Известно лишь, что новинку построили на модульной платформе TNGA, которая лежит в основе той же Camry. Судя по шпионским фотографиям, для оформления экстерьера машины дизайнеры позаимствовали некоторые решения у концепта FT-AC, показанного автосалоне в Лос-Анджелесе в минувшем году.

Напомним, что российские цены на Toyota RAV4 на сегодняшний день стартуют с отметки в 1 499 000 рублей. В нашей стране кроссовер продается с двухлитровым бензиновым двигателем, шестиступенчатой «механикой» или вариатором, передним или полным приводом.

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13 марта 2018
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