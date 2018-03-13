Объявлена дата премьеры кроссовера Toyota RAV4 нового поколения

Toyota RAV4 входит в число самых любимых россиянами кроссоверов — в прошлом году «Рафики» разлетелись тиражом почти в 33 000 единиц. По результатам продаж эта модель обосновалась на почетном третьем месте в сегменте SUV, пропустив вперед лишь Hyundai Creta и Renault Duster.
В январе-феврале года нынешнего ситуация немного изменилась — RAV4 откатился на шестую строчку, сумев привлечь внимание 3652 покупателей. Конечно, первые месяцы совсем не показательны. И можно с уверенностью предположить, что в скором времени кроссовер вернет утраченные позиции.