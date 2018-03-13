Объявлена дата премьеры кроссовера Toyota RAV4 нового поколения

Способствовать повышению покупательского спроса могла бы и смена поколения модели. Да вот только до России RAV4 пятой генерации, вероятнее всего, доберется еще не скоро. Вспомнить хотя бы историю с кроссовером C-HR, который едет к нам уже без малого полтора года, или с новой Camry, дебютировавшей еще весной 2017-го…

Никаких подробностей о пятом RAV4 в Toyota не раскрывают. Известно лишь, что новинку построили на модульной платформе TNGA, которая лежит в основе той же Camry. Судя по шпионским фотографиям, для оформления экстерьера машины дизайнеры позаимствовали некоторые решения у концепта FT-AC, показанного автосалоне в Лос-Анджелесе в минувшем году.

Напомним, что российские цены на Toyota RAV4 на сегодняшний день стартуют с отметки в 1 499 000 рублей. В нашей стране кроссовер продается с двухлитровым бензиновым двигателем, шестиступенчатой «механикой» или вариатором, передним или полным приводом.