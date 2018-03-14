Объявлена дата премьеры Subaru Forester нового поколения

Компания Subaru опубликовала первое тизерное изображение нового Forester. Правда, рассмотреть на иллюстрации что-либо кроме видоизмененного фонаря и шильдика, сместившегося ниже и правее, не представляется возможным. Предполагается, что для оформления экстерьера новинки дизайнеры позаимствовали некоторые решения у концептуального Viziv, показанного в 2015 году. Так ли это на самом деле — узнаем совсем скоро.

В основу нового Subaru Forester легла модульная платформа SGP, на которой построены модели XV, Impreza и Ascent. По предварительным данным, «Лесник» будет продаваться в трех модификациях — с 1,6- и 2,0-литровыми турбомоторами, а также с гибридной силовой установкой. Прочих технических подробностей пока нет.

Напомним, что нынешняя версия «Форестера», ориентированного на российский рынок, оснащается атмосферными 2,0-, 2,5-литровыми двигателями мощностью 150 и 171 л. с. и 241-сильным турбомотором объемом два литра. Коробки передач — на выбор покупателя — шестиступенчатая «механика» или вариатор.

Стартовая цена машины без учета различных маркетинговых акций составляет на сегодняшний день 1 659 000 рублей.