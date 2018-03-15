Volkswagen опубликовал очередное фото нового Touareg

Премьера Volkswagen Touareg состоится уже на следующей неделе — автомобиль покажут 23 марта на специальном мероприятии в Пекине. Время от времени производитель выставляет на всеобщее обозрение снимки кроссовера — мы уже имеем некоторое представление о его экстерьере и даже интерьере.

Технические же подробности до сих пор держатся в строжайшем секрете. На сегодняшний день известно лишь, что Touareg в сравнении со своим предшественником немного увеличился в размерах и «похудел» — этого инженерам удалось добиться благодаря использованию модульной платформы MLB Evo.

Моторная гамма модели, по предварительным данным, расширится за счет 2,5-литрового турбодвигателя — предполагается, что этим агрегатом будет комплектоваться «заряженная» R-модификация. Кроме того, ожидается появление экологически чистой версии с гибридной силовой установкой.

Напомним, что нынешний «Туарег» продается в России по цене от 3 029 000 рублей. Кроссовер следующего поколения доберется до нашей страны летом. По крайней мере, именно такие сроки назвали порталу «АвтоВзгляд» официальные дилеры Volkswagen.