Ford выпустит несколько новых кроссоверов и возродит внедорожник Bronco

К 2020 году Ford планирует обновить большую часть своих существующих моделей, а также выпустить несколько совершенно новых. По словам представителей марки, основной упор будет сделан на кроссоверы, пикапы, коммерческий транспорт, а также на автомобили, оснащенные гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

В ближайшие пару лет американцы презентуют публике возрожденный рамный внедорожник Bronco, несколько SUV разных размеров, «заряженный» Explorer ST и новейший электрический спорткар. Кроме того, они выпустят гибридные модификации своих самых востребованных в США моделей — грузовичка F-150, масл-кара Mustang, кроссоверов Escape и Explorer.

Все новые автомобили будут оснащаться 4G-модулями и комплексом систем безопасности Co-Pilot360, в состав которого войдут система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов, мониторинг мертвых зон, контроль рядности движения и камера заднего вида. Прочих подробностей на сегодняшний день нет.

Остается лишь добавить, что все заявленные новинки совершенно точно поступят в продажу в Соединенных Штатах. Планирует ли производитель выводить какие-либо из этих моделей на другие рынки, в том числе на российский — пока неизвестно.