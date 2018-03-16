Объявлена дата премьеры нового кроссовера Mercedes-Maybach GLS

Как сообщает издание Autocar, люксовый GLS будет кардинально отличаться от обычного не только по оснащению, но и внешне. К примеру, кроссовер, обзаведется совершенно новой радиаторной решеткой, похожей на ту, что красуется на концептуальном купе Vision 6. Не исключено, что у этого шоу-кара штутгартцы подсмотрели и другие дизайнерские решения.

Технических подробностей о новинке пока никаких нет. Ожидается, что GLS от Mercedes-Maybach сможет похватать огромным списком оборудования, в котором наверняка найдут место самые передовые системы. Наши зарубежные коллеги также уверены, что в салоне авто обнаружится множество различных дисплеев и дорогущие материалы отделки интерьера.

Учитывая помешательство автопроизводителей на «зеленых» машинах и тот факт, что концептуальный Vision 6 оснащен электрической силовой установкой, можно предположить, что электромоторы будут приводить в движение и новый GLS. У Vision 6 их, напомним, четыре — суммарной мощностью в 750 л. с.

Возможно, эту же установку Mercedes-Maybach адаптирует под кроссовер, возможно, автостроитель использует какой-либо другой агрегат. Как бы там ни было — пока речь идет исключительно о концептуальной модели, которая может так никогда и не появится в продаже.