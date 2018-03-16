Первые подробности о новом кроссовере Nissan

В интервью изданию Autocar глава европейского дизайн-центра Nissan Мамору Аоки рассказал, что при разработке нового кроссовера инженеры применят те же решения, что были опробованы на концептуальном IMx. Зная об этом, мы можем предположить, что новинку оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью около 430 л. с. Хотя для серийной модели двигатели, вероятно, дефорсируют.

Шоу-кар, показанный на Токийском моторшоу-2017, построен на модульной платформе, созданной японцами специально для электромобилей. Машину укомплектовали множеством электронных систем, среди которых автопилот ProPILOT последнего поколения и автоматический парковщик. Максимальная дальность хода концепта, как уверяют ниссановцы, составляет более 600 километров.

Даже ориентировочные сроки премьеры предсерийной версии Nissan IMx пока не называются.