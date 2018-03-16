Стало известно, когда в России стартует производство двух кроссоверов Nissan

Еще в конце 2017-го представители Nissan говорили, что в компании сфокусировались на автомобилях самого востребованного сегмента рынка в России — SUV. В частности, речь шла о кроссовере Murano, а также моделях Qashqai и X-Trail, которые недавно пережили плановый рестайлинг.

В российском офисе Nissan подтвердили, что в настоящее время автостроитель готовит свой петербургский завод к началу производства обновленных Qashqai и X-Trail. Вот только никаких конкретных дат в компании пока не называют — когда автомобили встанут на конвейер и как скоро они поступят к дилерам, по-прежнему неизвестно.

Объявить точные сроки мы пока не можем, но это случится скоро. В течение нынешнего года — 100%, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» Роман Скольский, директор по связям с общественностью Nissan и Datsun в России.

Добавим, что Qashqai и X-Trail по итогам продаж являются самыми востребованными моделями Nissan в России. К примеру, за первые два месяца нынешнего года новенькими X-Trail обзавелись 3511 человек, а Qashqai — 3268. Оба кроссовера вошли в ТОП-25 самых популярных машин в нашей стране в принципе, расположившись на 19 и 22 местах соответственно.