Названы сроки появления нового кроссовера Audi Q1

Фото: www.autoexpress.co.uk
Самый маленький кроссовер в модельном ряду Audi, который получит название Q1, увидит свет в 2020 году. Предполагается, что новинку построят на базе модели A1 следующей генерации.
Виктория Базылева

Информация о том, что ингольштадцы планируют расширить модельную линейку за счет компактного Q1, появилась в СМИ еще в 2015 году. Тогда представители Audi обещали презентовать машину в 2016-м. Однако прошло уже два года, а маленький кроссовер до сих пор находится в процессе разработки.

По информации издания Auto Express сроки сдвинулись еще на пару лет. Теперь машину обещают показать к 2020-му. По предварительным данным, Q1 построят на модульной платформе MQB-A0, которая лежит в основе нынешних Skoda Fabia, SEAT Ibiza и Volkswagen Polo. На ней же спроектируют A1 нового поколения.

Audi A1 – Фото: www.autoexpress.co.uk

В моторную гамму Q1 войдут бензиновые и дизельные двигатели объемом 1,0, 1,5 и 1,6 литра. По мнению наших зарубежных коллег кроссовер могут оснастить также системой mild hybrid, которая уже используется на флагманском седане A8. Как уверяет производитель, эта технология позволяет существенно снизить расход топлива.

Напомним, что помимо Q1, компания Audi планирует в ближайшие годы выпустить купеобразный кроссовер Q4, следующую генерацию Q3, а также самый большой SUV в модельном ряду — Q8. Кстати, премьера «восьмерки» намечена на июнь нынешнего года. Ожидается, что месяцем позже первые машины уже поступят в шоу-румы российских дилеров.

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19 марта 2018
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