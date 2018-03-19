Названы сроки появления нового кроссовера Audi Q1

Информация о том, что ингольштадцы планируют расширить модельную линейку за счет компактного Q1, появилась в СМИ еще в 2015 году. Тогда представители Audi обещали презентовать машину в 2016-м. Однако прошло уже два года, а маленький кроссовер до сих пор находится в процессе разработки.

По информации издания Auto Express сроки сдвинулись еще на пару лет. Теперь машину обещают показать к 2020-му. По предварительным данным, Q1 построят на модульной платформе MQB-A0, которая лежит в основе нынешних Skoda Fabia, SEAT Ibiza и Volkswagen Polo. На ней же спроектируют A1 нового поколения.