Новый кроссовер Mercedes-AMG GLS проходит дорожные испытания

Mercedes-Benz GLS нынешнего, второго поколения продается с 2012 года. В 2015-м модель пережила плановый рестайлинг, в ходе которого автомобиль не только преобразился внешне, но и сменил свое название с GL на GLS. Теперь же пришло время для новой генерации — ожидается, что ее выведут на рынок уже в следующем году.

По данным Auto Moto und Sport, новый GLS построят на модульной платформе MHA, которая была разработана специально для кроссоверов и внедорожников. Зная об этом, можно предположить, что автомобиль по сравнению со своим предшественником станет легче и просторнее. А в списке его оснащения, вероятнее всего, появятся новые системы безопасности, в том числе полуавтономные.

В моторную гамму следующего GLS могут войти шестицилиндровые бензиновые двигатели мощностью до 460 л. с., дизельные агрегаты, генерирующие до 340 сил, и гибридная силовая установка, позаимствованная у седана S-класса. Кроме того, в продажу поступит «заряженная» AMG-модификация, вооруженная четырехлитровым V8 с двойным наддувом. Но куда любопытнее тот факт, что штутгартцы планируют выпустить этот кроссовер и в роскошной версии Maybach.